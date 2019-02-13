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Общество | С 1 февраля на горячую линию областной наркобольницы позвонили 110 человек

13.02.2019|17:05
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Номер телефона горячей линии Пензенской областной наркологической больницы, которая начала действовать с 1 февраля, пользуется популярностью.

По словам заведующего диспансерным отделением Ильи Лана, за время работы круглосуточной службы психологической помощи для граждан с зависимым и созависимым поведением поступило 110 обращений от жителей Пензы и области.

Звонивших интересует помощь специалистов-наркологов на различных этапах - от диспансерного приема до стационарной медицинской реабилитации в Городищенском филиале областной наркобольницы.

«За помощью обращаются родственники и друзья тех, кто страдает зависимым поведением - алкоголизмом, наркоманией, игровой зависимостью. Профессиональная помощь наших сотрудников помогает найти выход из сложившейся трудной жизненной ситуации», - рассказал Илья Лан.

«Телефон психологической помощи 8 (8412) 45-49-79 работает круглосуточно», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото: Pixabay.com
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