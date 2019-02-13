13.02.2019 | 17:05

Номер телефона горячей линии Пензенской областной наркологической больницы, которая начала действовать с 1 февраля, пользуется популярностью.

По словам заведующего диспансерным отделением Ильи Лана, за время работы круглосуточной службы психологической помощи для граждан с зависимым и созависимым поведением поступило 110 обращений от жителей Пензы и области.

Звонивших интересует помощь специалистов-наркологов на различных этапах - от диспансерного приема до стационарной медицинской реабилитации в Городищенском филиале областной наркобольницы.

«За помощью обращаются родственники и друзья тех, кто страдает зависимым поведением - алкоголизмом, наркоманией, игровой зависимостью. Профессиональная помощь наших сотрудников помогает найти выход из сложившейся трудной жизненной ситуации», - рассказал Илья Лан.

«Телефон психологической помощи 8 (8412) 45-49-79 работает круглосуточно», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.