13.02.2019 | 15:13

В администрации Кузнецка в течение 14 дней принимали заявки от горожан, которые предлагали различные территории для благоустройства в 2020 году. Всего их поступило 584, в бюллетень для рейтингового голосования включили 7.

«При формировании мероприятий учитывалось требование о комплексном благоустройстве общественных территорий, а также запрет на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и тротуаров вдоль дорог в рамках данной программы, поэтому не все предложения жителей могут быть внесены в бюллетень для рейтингового голосования», - сообщили в мэрии Кузнецка.

В итоге список в бюллетене будет выглядеть так:

1. Строительство сквера на территории бывшего водозабора на ул. Осипенко за магазином «Пятерочка».

2. Обустройство спортивно-игровой площадки на ул. Свердлова (бывший стадион обувной фабрики).

3. Благоустройство пешеходной зоны по периметру детской больницы (ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Рабочая).

4. Строительство сквера с обустройством детской площадки на территории, прилегающей к детсаду № 2 «Крепыш».

5. Сквер на пересечении ул. Стекловской и Белинского по фасаду многоквартирного дома № 100 на Стекловской.

6. Сквер на пересечении ул. Стекловской и Кирова по фасаду многоквартирного дома № 90 по Стекловской.

7. Аллея по ул. 60-летия ВЛКСМ.

В 2020 году по программе «Формирование современной городской среды на территории г. Кузнецка Пензенской области» благоустроят объекты, набравшие наибольшее количество голосов.

В 2019-м в рамках этой же программы приведут в порядок двор на ул. Плеханова, 1а, и тротуар на ул. Белинского (от Гагарина до 60-летия ВЛКСМ). Планируется потратить 10,5 млн рублей (из федерального и областного бюджетов).