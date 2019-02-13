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Общество | Кузнечанам предложат семь объектов для благоустройства в 2020 году

13.02.2019|15:13
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В администрации Кузнецка в течение 14 дней принимали заявки от горожан, которые предлагали различные территории для благоустройства в 2020 году. Всего их поступило 584, в бюллетень для рейтингового голосования включили 7.

«При формировании мероприятий учитывалось требование о комплексном благоустройстве общественных территорий, а также запрет на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и тротуаров вдоль дорог в рамках данной программы, поэтому не все предложения жителей могут быть внесены в бюллетень для рейтингового голосования», - сообщили в мэрии Кузнецка.

В итоге список в бюллетене будет выглядеть так:

1. Строительство сквера на территории бывшего водозабора на ул. Осипенко за магазином «Пятерочка».

2. Обустройство спортивно-игровой площадки на ул. Свердлова (бывший стадион обувной фабрики).

3. Благоустройство пешеходной зоны по периметру детской больницы (ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Рабочая).

4. Строительство сквера с обустройством детской площадки на территории, прилегающей к детсаду № 2 «Крепыш».

5. Сквер на пересечении ул. Стекловской и Белинского по фасаду многоквартирного дома № 100 на Стекловской.

6. Сквер на пересечении ул. Стекловской и Кирова по фасаду многоквартирного дома № 90 по Стекловской.

7. Аллея по ул. 60-летия ВЛКСМ.

В 2020 году по программе «Формирование современной городской среды на территории г. Кузнецка Пензенской области» благоустроят объекты, набравшие наибольшее количество голосов.

В 2019-м в рамках этой же программы приведут в порядок двор на ул. Плеханова, 1а, и тротуар на ул. Белинского (от Гагарина до 60-летия ВЛКСМ). Планируется потратить 10,5 млн рублей (из федерального и областного бюджетов).

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Гость|13.02.2019 15:21|

Вы так скверы полюбили ляпать потому что для этого особых затрат не нужно? Бульдозером площадку спланировали и "козьих хвостов навтыкали"?

Гость|13.02.2019 18:30|

penzainform.ru писал(a):

В администрации Кузнецка в течение 14 дней принимали заявки от горожан, которые предлагали различные территории для благоустройства в 2020 году.
Мелковато и маловато будет.А почему бы не сделать внушительную такую гранитную набережную реки Труёв!? ~:)

Гость|13.02.2019 19:36|

Купите какой нибудь трактор и почистите дороги наконец!

Гость|13.02.2019 22:10|

Только не понятно . Кто из кузнечан влияет на выбор объектов ? Все решает златогорский, где можно побольше скоммуниздить , тот объект и сделают по сверхзавышенной цене. Фонтан на площади тому пример .

Имя: Гость
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