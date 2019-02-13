13.02.2019 | 12:05

Школа им. Лермонтова в Спутнике настолько интересна и многогранна, что «Контроль качества» посетил ее дважды. И если первая передача посвящена безопасности, питанию и обучению детей, то вторая – развитию их творческих способностей.

В новом выпуске ведущий передачи Виталий Добров знакомится с юными актерами и журналистами, операторами и монтажерами. И даже берет интервью у начинающей кутюрье.

Из программы можно узнать, о чем думает и как живет подрастающая творческая элита Города Спутника, как организовано обучение юных талантов, а также то, что должно было остаться за кадром.