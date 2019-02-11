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Общество | Жительница Кузнецкого района получит от ТСЖ компенсацию за наледь

11.02.2019|12:02
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Кузнецкий районный суд взыскал с ТСЖ «Кристалл» компенсацию морального вреда 70-летней жительнице села Ясная Поляна, которая поскользнулась и получила травмы, причинившие тяжкий вред ее здоровью.

Инцидент произошел 24 марта 2018 года. Поскользнувшись, пенсионерка потеряла равновесие и упала на пешеходной дорожке у дома № 23 на Заводской улице.

Суд возложил ответственность на ТСЖ «Кристалл». «Несчастный случай произошел в результате ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязанностей по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома. ТСЖ не были приняты все необходимые меры для поддержания придомовой территории в безопасном для пешеходов состоянии, очистки пешеходной зоны от снега и наледи, предотвращения травматизма», - пояснила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

С ТСЖ взыскали 100 000 рублей. Организация не признала свою вину и обжаловала это решение в апелляционном порядке. Однако оно было оставлено без изменения.

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