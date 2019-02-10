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Общество | Ученикам школы № 60 раздали в столовой жухлые яблоки

10.02.2019|10:53
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Тема качества питания в столовых пензенских школ не теряет актуальности. На этот раз высказали недовольство родители учеников школы № 60 (у нее два корпуса - на улицах Ростовской и Индустриальной).

«И снова о питании в школе!!! Вчера, после того как наши детки пришли домой, обеспокоенные родители начали выкладывать фото в известный мессенджер с тем, что они получили в нашей школьной столовой. Как с этим бороться?» - поинтересовалась мама одного из учеников школы, выложив в группу «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте» снимки сомнительных яблок.

По данным ИА «ПензаИнформ», жухлые яблоки детям раздали в пятницу, 8 февраля.

Многие горожане в комментариях разделили мнение возмущенной мамы. «А какие мизерные порции??? Фрукты, которые дети не едят... И это за 55 рублей. А «какао» на воде...??? Когда порядок будет? А по телевизору все ок!!!», «Да в каждой школе, практически в каждой, такая хрень присутствует. И ничего с этим не поделать... Всем по... (безразлично. - Прим. ред). На все», «Ой, у кого там сын в школе тоже кушает, и не жалуется, и фотки не выкладывает. Забирайте, это вам», «А денег потратили как на нормальные!» - написали пензенцы.

Некоторые же назвали жухлые яблоки ничем не обработанным натурпродуктом и не поняли недовольства родительницы: «Эти яблоки наши - экологически чистые... А в магазинах нашпигованные дерьмом и парафином - они годами будут лежать и им ничего не будет».

4 февраля в соцсети появилась жалоба на работу столовой в школе № 66 (2-й корпус, бывшая 10-я). Там детям предложили сырую котлету и недоваренную гречку. По словам начальника городского управления образования Юрия Голодяева, в тот же день он связался с директором учреждения и побеседовал с ним о работе пищеблока.

После этого в столовой побывала проверка, виновных наказали.

В октябре прошлого года горожане обсуждали фокус с картошкой в столовой гимназии № 13. Дети в соцсети делились снимками, на которых демонстрировали перевернутые тарелки с пюре, которое вопреки ожиданиям не падает на стол.

В апреле 2016-го пензенец Олег Шарипков выкладывал на страничке в Facebook фото школьного обеда своих детей. «Это, типа, котлета. Извините, если кого стошнит», - написал он, уточнив, что снимки сделаны в гимназии № 42. После этого чиновники министерства образования провели проверку в столовой, а классный руководитель пожурила детей за распространение фотографий.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|10.02.2019 11:18|

Директора школы накормить не пробовали накормить, пусть голодяев ей поможет охренели совсем 3000 рублей в месяц родители за питание оплачивают а они твари такими яблоками кормят наших детей.

Гость|10.02.2019 11:26|

Хотел бы я посмотреть, какими изысками и мраморной говядиной эта «я же мать!» дома ребёнка кормит. За 55 рублей за один присест.

И эти ещё слова: как с эти бороться? По любому в соцсети писать, на другое не додуматься. А то что в школе директор есть, Или на худой конец пойти завстоловой все высказать, на это не способны.

Гость|10.02.2019 11:26|

То ли ещё будет, когда еду из дома запретят в школу носить. Во всём мире детские ланч-боксы с микки-маусами и трансформерами разлетаются как горячие пирожки, ибо любимый сэндвич от мамы, фрукт и нарезанные овощи в пакетике - с собой в школу это святое. У российских же чинуш ничего святого нет - платите, а мы силосом ваших чад за ваши же деньги будем кормить и травить, но не часто.

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