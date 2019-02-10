10.02.2019 | 12:03

Час расплаты за мусор наступает. Жителям многоквартирных домов начали доставлять квитанции за новую коммунальную услугу «обращение с ТКО». Счет в одном документе с выставленными суммами за электроэнергию. Некоторые горожане уже заплатили. Тариф - 3 рубля 11 копеек с квадратного метра.

«Трехкомнатная брежневка. 188, допустим, плюс двадцатка - вот оно, двести рублей. Берут с жилплощади. Допустим, я живу одна: внук живет где-то, сын живет где-то, я одна», - предъявила свой расчет жительница многоквартирного дома.

А вот в частном секторе не площадь дома берут за основу, а по головам считают. Сумма зависит от количества прописанных человек. Но и для первых, и для вторых условия расчета одинаковые. За несвоевременную оплату будут начислять пени.

«Срок оплаты - месяц, следующий за отчетным. То есть в течение февраля оплата за январь месяц», - пояснил генеральный директор Управления благоустройства и очистки Андрей Архипов.

С тревогой ждут горожане и других квитанций. До января 2019-го расходы на мусор входили в жилищную услугу и были в другой графе.

«В ремонте жилья берут за мусор, еще квитанцию прислали. Ничего не вычитывают! Посмотрим, как: вычтут или нет», - высказала сомнение пензячка.

К контейнерным площадкам не зарастает народная тропа. Горожане с пакетами, у кого побольше, у кого скромнее, избавляются от отходов. Говорят, деньги за мусор берут, надо и за местами его сбора следить.

«Мусорка сейчас хорошо стала работать, довольны. Вывозят каждый день», - поделилась впечатлением одна горожанка.

«Площади, которые отведены под мусор, где мусорные ящики стоят, чтобы они убирались, чтобы не было мусора, этого бардака, который бывает: пакеты летают по всей улице. Новые какие-то контейнеры. Тогда как бы мы согласны - чтобы эти деньги пошли в пользу, а не неизвестно куда», - уточнила другая.

От мусорной реформы пензенцы ждут большей чистоты и порядка.