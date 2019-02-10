10.02.2019 | 11:44

В Пензе объявят торги на разработку проектно-сметной документации на строительство дома на 150 квартир. Соответствующее распоряжение отдал глава администрации Виктор Кувайцев на совещании в субботу, 9 февраля.

В мэрии уточнили, что разработка документации будет вестись в рамках муниципальной программы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда до момента доведения лимитов по федеральной.

Жителями нового дома станут горожане из Заводского района. В первую очередь запланировано расселение домов № 13 на улице Леонова, № 35 на Ударной и № 11 на 9 Января.

Первое крупное обрушение на Ударной, 35, произошло в декабре 2016 года. В ноябре 2017-го в доме рухнула кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов. В середине июня обвалилось левое крыло первого подъезда и в строении образовалась сквозная дыра. В ноябре упал лестничный пролет третьего подъезда. В феврале 2018-го над двумя подъездами обрушилась крыша, а в мае полностью второй подъезд.

Жители дома № 11 на улице 9 Января жаловались на трещины в стенах, перекошенный пол и сыплющиеся на голову куски потолка в январе 2017 года. Ситуация с тех пор только усугублялась.

Дом № 13 на улице Леонова опустел в 2014 году - после первого пожара. Он случился в двухэтажке в ночь на 10 мая: что-то загорелось в подъезде, пламя уничтожило лестницу, выжгло коридоры. Люди спасались, прыгая из окон. Тогда погибла пожилая женщина: она не смогла выйти из квартиры на втором этаже.