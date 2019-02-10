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Общество | Для жителей ул. Леонова, Ударной и 9 Января построят новый дом

10.02.2019|11:44
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В Пензе объявят торги на разработку проектно-сметной документации на строительство дома на 150 квартир. Соответствующее распоряжение отдал глава администрации Виктор Кувайцев на совещании в субботу, 9 февраля.

В мэрии уточнили, что разработка документации будет вестись в рамках муниципальной программы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда до момента доведения лимитов по федеральной.

Жителями нового дома станут горожане из Заводского района. В первую очередь запланировано расселение домов № 13 на улице Леонова, № 35 на Ударной и № 11 на 9 Января.

Первое крупное обрушение на Ударной, 35, произошло в декабре 2016 года. В ноябре 2017-го в доме рухнула кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов. В середине июня обвалилось левое крыло первого подъезда и в строении образовалась сквозная дыра. В ноябре упал лестничный пролет третьего подъезда. В феврале 2018-го над двумя подъездами обрушилась крыша, а в мае полностью второй подъезд.

Жители дома № 11 на улице 9 Января жаловались на трещины в стенах, перекошенный пол и сыплющиеся на голову куски потолка в январе 2017 года. Ситуация с тех пор только усугублялась.

Дом № 13 на улице Леонова опустел в 2014 году - после первого пожара. Он случился в двухэтажке в ночь на 10 мая: что-то загорелось в подъезде, пламя уничтожило лестницу, выжгло коридоры. Люди спасались, прыгая из окон. Тогда погибла пожилая женщина: она не смогла выйти из квартиры на втором этаже.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|10.02.2019 12:00|

Что то не уточнили-где же построят этот дом?! В Заре?!

Гость|10.02.2019 12:02|

А дом в Заре построят или на месте старых домов в Заводском районе, что то не уточняется

Гость|10.02.2019 12:03|

В Заре.

Гость|10.02.2019 12:04|

Гость писал(a):

10.02.2019 12:00|

Что то не уточнили-где же построят этот дом?! В Заре?!

Да не уточнили, но думается это будет или в солнечном городе или чистые пруды. Ну на край в заре.

Гость|10.02.2019 12:06|

Дом будут строить в Заводском районе

Гость|10.02.2019 12:08|

Сомневаюсь...если бы это было так, то обязательно написали

Гость|10.02.2019 12:09|

Ввиду того что многие жители , живущие в этих домах работают на Часовом, на ВЭМе и радиозаводе, то дом ставить будут в заводском районе скорее всего у парка комсомольского.

Гость|10.02.2019 12:18|

Улыбнуло. Заводы не работают...

Гость|10.02.2019 12:19|

В Заводском районе слишком вексная земля,чтобы там строить дома для переселенцев. Там будет комплексная застройка. А этих из общежитий в Зарю. Вообще,непонятно,как отнесли бывшие общежития (изначально строявшиеся как временное жильё,не для постоянного проживания) к ветхому жилью.

Гость|10.02.2019 12:19|

Гость писал(a):

Гость|10.02.2019 12:08|

Сомневаюсь...если бы это было так, то обязательно написали

написано в официальном источнике

Гость|10.02.2019 12:27|

Не написали где будут строить...если бы в Заводском районе, то преподнесли как очередную заботу о народе))

Гость|10.02.2019 12:28|

Лично видел документацию,домик хотят строить в Рамзае.

Гость|10.02.2019 12:52|

Гость писал(a):

. А этих из общежитий в Зарю. Вообще,н
Нет!! Руководство учло ошибки первого переселения. На Шуист переселение прошло хорошо, потом решили в Заре строить, там вроде экология чистая и простор там , думали людям угодим , ещё лучше чем на Шуисте будет. Но дома там поплыли трещинами, да и больно на людей смотреть , которые раньше жили вообще в центре, на Богданова и на Володарского, рядом школы , больницы , всё было рядом . А теперь люди из за отдаления страдают. Теперь решено-расселяем там же где и сносим-обижать людей больше не будем.

Гость|10.02.2019 13:01|

Да, ладно! Наши чинуши никогда не думают о людях. Их интересует только собственный карман...

Гость|10.02.2019 13:02|

Может быть кто-нибудь уже скажет чиновникам на понятном им языке?

Что крысятничать из общака страны - западло.

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Имя: Гость
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