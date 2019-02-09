09.02.2019 | 16:36

Легендарная спортсменка, заслуженный тренер России Ирина Бажина отпраздновала юбилей. Поздравить олимпийскую чемпионку по прыжкам в воду, обладательницу золотых наград мирового уровня, призера европейских состязаний прибыли представители региональной власти, министерства физкультуры и спорта, близкие и коллеги Ирины Владимировны.

Спортсменке вручили нагрудный знак «Во славу земли Пензенской», удостоверение к нему и цветы.

На Олимпиаде 1980 года в Москве Ирина Бажина (в девичестве Калинина) принесла стране золотую медаль, став лучшей на 3-метровом трамплине. Впоследствии занялась тренерской деятельностью и вместе с супругом Валерием Бажиным воспитала десятки мастеров спорта России и международного класса, продолжая прославлять пензенскую школу прыжков в воду в лучших традициях своего наставника Бориса Клинченко.

««Благодарю вас за многолетний труд и желаю крепкого здоровья, благополучия и успешной деятельности во славу российского спорта». Министр спорта Российской Федерации Павел Анатольевич Колобков», - зачитал заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

Среди воспитанниц Ирины Бажиной - главная продолжательница ее дела, дочь Надежда, семикратная чемпионка Европы по прыжкам в воду, призер мировых состязаний, мастер спорта международного класса.