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Общество | Строители начнут устранять дефекты в домах микрорайона Заря в феврале

09.02.2019|11:18
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Работы по устранению дефектов в домах на улицах Сюзюмова и Новоселов микрорайона Заря должны начаться не позднее 12 февраля. Об этом шла речь на совещании с представителями организаций, которые строили эти объекты, состоявшемся в администрации Пензы в пятницу, 8 февраля.

Дома в Заре предназначались для пензенцев, расселяемых из ветхого и аварийного жилья. Вскоре после сдачи в эксплуатацию в стенах появились трещины, возникли и другие проблемы. У собственников имеются нарекания к монтажу оконных конструкций и балконных блоков, работе системе вентиляции. В санузлах некоторых квартир образовалась плесень.

«На основании решений Арбитражного суда Пензенской области подрядные организации обязаны ликвидировать дефекты по гарантийным обязательствам», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Муниципальным заказчиком строительства домов в Заре является управление капитального строительства. На совещании в администрации города заместитель мэра Магомед Агамагомедов потребовал представить в управление график работ в каждом помещении, чтобы завершить их в установленный судом срок.

Он также предупредил, что рабочая группа из работников УКСа будет контролировать ремонт по каждому обращению граждан.

Ранее прокурорская проверка выявила признаки халатности в действиях должностных лиц управления капстроительства, контролировавших строительство в Заре. 27 января было возбуждено уголовное дело.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|09.02.2019 11:34|

Посудят?

Гость|09.02.2019 11:40|

Дефект это судимый элемент в центре фото,а в Заре с десяток аварийных домов представляющих опасность для жизни.Их сносить надо за счёт Дефекта.А он предлагает их шаманить до истечения гарантийки,а потом забросить и забыть,как страшный сон.

Гость|09.02.2019 11:51|

А подъездные двери в Заре это случайно не очередное ноу хау нашей администрации?Таких дверей нет нигде.Подошёл,дёрнул за ручку открыть и тут начинается прикол.Низ открывается,а верх нет,так как дверь(металлическая)на столько хлипкая,что при открывание она делается,как пропеллер из-за доводчика.Конечно удобна для тех у кого кошки.

Гость|09.02.2019 11:53|

penzainform.ru писал(a):

по устранению дефектов
Ух ты молодца немного под шаманят и живи не тужи.

Гость|09.02.2019 11:55|

Блин а почему про данные постройки по ЦТВ не вещали? Про некоторые регионы трещали а про столицу сурского края даже не заякались. Не у дел и ни кто не обратился, по этому и шаманить дефекты будут.

Гость|09.02.2019 12:04|

внимание внимание сегодня и завтра состоятся очередные фотосессии пензенского шута поручика возможно на набережной которую поручал доделать до 1декабря. вот шут

Имя: Гость
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