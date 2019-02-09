09.02.2019 | 11:18

Работы по устранению дефектов в домах на улицах Сюзюмова и Новоселов микрорайона Заря должны начаться не позднее 12 февраля. Об этом шла речь на совещании с представителями организаций, которые строили эти объекты, состоявшемся в администрации Пензы в пятницу, 8 февраля.

Дома в Заре предназначались для пензенцев, расселяемых из ветхого и аварийного жилья. Вскоре после сдачи в эксплуатацию в стенах появились трещины, возникли и другие проблемы. У собственников имеются нарекания к монтажу оконных конструкций и балконных блоков, работе системе вентиляции. В санузлах некоторых квартир образовалась плесень.

«На основании решений Арбитражного суда Пензенской области подрядные организации обязаны ликвидировать дефекты по гарантийным обязательствам», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Муниципальным заказчиком строительства домов в Заре является управление капитального строительства. На совещании в администрации города заместитель мэра Магомед Агамагомедов потребовал представить в управление график работ в каждом помещении, чтобы завершить их в установленный судом срок.

Он также предупредил, что рабочая группа из работников УКСа будет контролировать ремонт по каждому обращению граждан.

Ранее прокурорская проверка выявила признаки халатности в действиях должностных лиц управления капстроительства, контролировавших строительство в Заре. 27 января было возбуждено уголовное дело.