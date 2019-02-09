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Общество | Ремонт сети на улице Нахимова не повлиял на теплоснабжение пензенцев

09.02.2019|14:19
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АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» прокомментировало ход работ по ликвидации коммунальной аварии в областном центре.

В субботу, 9 февраля, на улице Нахимова произошел порыв трубы диаметром 800 мм.

«Сотрудники АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» проводят работы по восстановлению герметичности теплотрассы на улице Нахимова. В настоящее время энергетики приступили к сварочным работам на поврежденном участке.

Все клиенты, подключенные к данной теплосети, переведены на резервную схему теплоснабжения и получают ресурсы в полном объеме. Энергетики прилагают все усилия для скорейшего завершения работ», - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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