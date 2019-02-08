09.02.2019 | 16:52

«Мать и дитя» - так называется эскиз скульптурной композиции, которую планируют разместить на одной из улиц города. Вариантов было много. Профессиональные эксперты выбрали три. Окончательный из них утвердили пензенцы в ходе всеобщего интернет-голосования. Автор не родившегося пока памятника - московский скульптор Георгий Курдов.

«Эта была та работа, которая, действительно, представляла образ материнства. Конкурс был не столько на памятник материнству, сколько на образ материнства, и именно эта работа отвечает больше чаяниям народа», - рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России Светлана Кудинова.

За классический, реалистичный вариант памятника проголосовали и профессионалы, и простой народ. Дело осталось за определением места жительства «Матери и дитя».

«Будем привлекать опять нашу общественность и средства массовой информации для того, чтобы обсуждать, на каком месте должен стоять памятник, который победил с точки зрения народа. А потом будем заниматься финансированием, потому что нужно будет смотреть, во что выльется для города Пензы этот памятник», - добавила Светлана Кудинова.

Из какого материала изготовят монумент и каких размеров он будет, пока неизвестно.