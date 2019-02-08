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Общество | Пензенцы выбрали эскиз скульптурной композиции «Мать и дитя»

09.02.2019|16:52
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«Мать и дитя» - так называется эскиз скульптурной композиции, которую планируют разместить на одной из улиц города. Вариантов было много. Профессиональные эксперты выбрали три. Окончательный из них утвердили пензенцы в ходе всеобщего интернет-голосования. Автор не родившегося пока памятника - московский скульптор Георгий Курдов.

«Эта была та работа, которая, действительно, представляла образ материнства. Конкурс был не столько на памятник материнству, сколько на образ материнства, и именно эта работа отвечает больше чаяниям народа», - рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России Светлана Кудинова.

За классический, реалистичный вариант памятника проголосовали и профессионалы, и простой народ. Дело осталось за определением места жительства «Матери и дитя».

«Будем привлекать опять нашу общественность и средства массовой информации для того, чтобы обсуждать, на каком месте должен стоять памятник, который победил с точки зрения народа. А потом будем заниматься финансированием, потому что нужно будет смотреть, во что выльется для города Пензы этот памятник», - добавила Светлана Кудинова.

Из какого материала изготовят монумент и каких размеров он будет, пока неизвестно.

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Гость|09.02.2019 18:54|

Это скульптура шахидки. Она уместна только в Секторе Газа для уменьшения Еврейско - Палестинского конфликта. Данная скульптура не олицетворяет Русскую женщину мать. Если кто то поимеет хороший денежный бонус,то тогда всё понятно.

Гость|09.02.2019 18:58|

Не зря Курдова звонила в районы и командовала, как голосовать. Демократия?!

Гость|09.02.2019 19:01|

МЫЛО И МОЧАЛО,НАЧИНАЙ СНАЧАЛА.

08.02.2019 18:35|

Гость писал(a):

Георгий Курдов, случайно не родственник министра культуры ПО Курдовой ?

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ЭТО ЕЁ РОДНОЙ БРАТ,КАК Я ЗНАЮ.ВОЗМОЖНО ОШИБАЮСЬ.

|08.02.2019 22:30|

То есть если в конкурсе на памятник культуры в Пензенской области побеждает вдруг брат министра культуры той же области - это нормально?

08.02.2019 23:36|

Голосовали министр и брат что ли ее? Или он эту Шехерезаду с неё срисовал? Уже в открытую не стесняются показывать коррупцию.

09.02.2019 07:45|

Гость писал(a):

Гость писал(a):

памятник - дрянь. лучше никакого не надо, чем такой

Изуродовали весь город. Исторические здания уничтожают, унылое безобразие строят. Народ не выбирал и не голосовал за этот памятник! Вы кого обмануть хотите? Такое впечатление, что они в этом городе жить не собираются и их дети тоже.

|09.02.2019 17:09|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Ослика рядом с этой тётей не хватает.Тогда бы картина была полной.И поставить около входа в забегаловку,что на площади Ленина.

Гость|09.02.2019 19:06|

Не завидуйте

Гость|09.02.2019 19:25|

Гость писал(a):

Не завидуйте
Воровству?

Гость|09.02.2019 19:31|

Про правителя Панамы американцы говорили: Мы заем,что он Сукин сын,но это наш Сукин сын. С памятником аналогично???

Гость|09.02.2019 19:32|

Все обратили внимание: сегодняшний репортаж начисто посвящён прикрыванию жоп тех, кто спалился вчера. И - быстренько переименовали матерь, и - уже "не столько памятник", "сколько образ", и - масса ключевиков от авторитетного эксперта... Интересно, а у этой Светланы дети есть?

Гость|09.02.2019 19:34|

Гость писал(a):

Про правителя Панамы американцы говорили: Мы заем,что он Сукин сын,но это наш Сукин сын. С памятником аналогично???
Почему модератор убирает? Не входит в политику Единой России?

Гость|09.02.2019 19:43|

Позор для города

Гость|09.02.2019 19:51|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ПРЕДЛОЖУ ВЫХОД ИЗ ЭТОГО ГЛУПОГО ДЛЯ МИНИСТРА ПОЛОЖЕНИЯ.ВЫ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ЭТОГО МАРАЗМА ПОД №3 И ПРОВОДИТЕ ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ КОНКУРС.ПРОВЕДИТЕ КОНКУРС СРЕДИ ШКОЛ И ЛИЦЕЕВ.НАЙДЁТСЯ КУЧА БОЛЕЕ ДОСТОЙНЫХ ВАРИАНТОВ И,КАК НЕ ДИКО ДЛЯ ВАС ЗВУЧИТ,СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНЫХ ВАРИАНТОВ.ТОРТИК И ГРАМОТА ДУМАЮ НЕ БУДЕТ ОБУЗОЙ ДЛЯ БЮДЖЕТА.А ВОТ СКОЛЬКО СТОИТ "ТРУД" ВАШЕГО БРАТА ЕЩЁ НАДО ПОСМОТРЕТЬ?ПОДУМАЙТЕ.

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