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Общество | Пензенцы смогут бесплатно проверить исправность бытовых тонометров

09.02.2019|15:56
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При помощи грузопоршневого манометра инженер Наталья Грязнова проверяет работоспособность бытового тонометра. Такие приборы, автоматические и механические, люди используют дома.

Насколько медицинские средства точны, предстоит выяснить специалистам регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний.

11 февраля они приглашают пензенцев присоединиться к всероссийской акции «Будь уверен. Будь здоров».

«От точности показаний зависит оперативность обращений граждан за медицинской помощью, и самое главное - предотвратить появление сердечно-сосудистых заболеваний», - рассказала заместитель директора ФБУ «Пензенский ЦСМ» Юлия Тюрина.

Как правило, в инструкции к прибору указаны характеристики. В зависимости от заявленных производителем показателей и определяют исправность тонометра.

«Если с ним все в порядке, мы нанесем знак-маркировку о том, что проверено такого-то числа в нашей организации. Владелец может им пользоваться и доверять показаниям этого прибора», - добавила Юлия Тюрина.

Словно доктор, Наталья Грязнова измеряет и частоту пульса. Его также имитирует специальное оборудование, на которое надевают манжету. Задают необходимые параметры, и вот уже слышно биение механического сердца.

Исправность бытовых тонометров во время акции проверят бесплатно. В понедельник всех желающих с домашними медицинскими приборами ждут по адресу: Комсомольская, 20 (за стадионом «Пенза»).

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