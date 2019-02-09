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Общество | Мэру Пензы рассказали, как крыши школ и детсадов чистят от снега и льда

09.02.2019|14:45
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В субботу, 9 февраля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил перед начальником городского управления образования Юрием Голодяевым задачу проконтролировать очистку от снега и наледи крыш образовательных учреждений.

«Проведите обследование детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, ФОКов на предмет наличия наледи и снега на крышах зданий. Особое внимание уделите скатным кровлям. Информацию обобщить и представить в понедельник», - поручил он.

Юрий Голодяев заверил, что сотрудники управления периодически проверяют состояние крыш в учебных заведениях.

Снег и наледь с крыш счищают в выходные дни или во внеурочное время. Это делают сотрудники учреждений либо нанятые специализированные организации, в арсенале которых есть вышки. Кроме того, при необходимости привлекаются промышленные альпинисты. На особом контроле находятся здания гимназий № 1 и 4, школ № 8, 25, 40, 18, 50 и ряд других из-за особенностей конструкции кровли.

Виктор Кувайцев отметил, что одними сигнальными лентами ограничиваться нельзя, а при очистке обязательно должны дежурить работники учреждений.

Ранее в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что педагогов детского сада № 2 заставили счищать снег с крыши учреждения. Начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова сообщила, что крышу чистили двое мужчин-рабочих и женщины - кладовщик и психолог, которые дали на это согласие.

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Гость|09.02.2019 15:47|

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРОТУАРЫ ОКОЛО ТЦ "СЛАВА" НА НОВО-ТЕРНОВСКОЙ 1,НА ТРОТУАР ОТ ТЦ ГИДРОСТРОЕВСКИЙ В СТОРОНУ ЯК 7/5 ПО УЛ. ПУШАНИНА. ВДОЛЬ ШКОЛЫ № 20. НОГИ МОЖНО СЛОМАТЬ!!!

Гость|09.02.2019 15:55|

Про года плохая погода.пол года плохие дела

Гость|09.02.2019 16:06|

Как-будто одолжение огромное делают. Нелюди.

Гость|09.02.2019 16:15|

а что ж не весной то вы подняли этот вопрос??)))))) зима то только началась)))))))

Гость|09.02.2019 16:19|

Виктор Николаевич в Пензе крыши детских садов чистят родители, или нанятые за их счет рабочие. О Каких педагогах говорит Голодяев известно только ему!

Гость|09.02.2019 16:27|

В школе 56 тоже родителей просят крышу от снега почистить...Это вообще нормально???

Гость|09.02.2019 16:28|

Один шут в понедельник чудит,другой шут по выходным клоунадничает.Поэтому цирк вам не достроят НИКОГДА.У этих работу отнимут.

Имя: Гость
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