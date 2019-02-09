09.02.2019 | 14:45

В субботу, 9 февраля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил перед начальником городского управления образования Юрием Голодяевым задачу проконтролировать очистку от снега и наледи крыш образовательных учреждений.

«Проведите обследование детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, ФОКов на предмет наличия наледи и снега на крышах зданий. Особое внимание уделите скатным кровлям. Информацию обобщить и представить в понедельник», - поручил он.

Юрий Голодяев заверил, что сотрудники управления периодически проверяют состояние крыш в учебных заведениях.

Снег и наледь с крыш счищают в выходные дни или во внеурочное время. Это делают сотрудники учреждений либо нанятые специализированные организации, в арсенале которых есть вышки. Кроме того, при необходимости привлекаются промышленные альпинисты. На особом контроле находятся здания гимназий № 1 и 4, школ № 8, 25, 40, 18, 50 и ряд других из-за особенностей конструкции кровли.

Виктор Кувайцев отметил, что одними сигнальными лентами ограничиваться нельзя, а при очистке обязательно должны дежурить работники учреждений.

Ранее в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что педагогов детского сада № 2 заставили счищать снег с крыши учреждения. Начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова сообщила, что крышу чистили двое мужчин-рабочих и женщины - кладовщик и психолог, которые дали на это согласие.