08.02.2019 | 16:19

Только «Факты» - неожиданные, важные, яркие. В утренней программе «Проснись и пой!» на 11 канале появилась новая рубрика. Ее автор и ведущая Юлия Резниченко рассказывает о Пензе и ее уникальных сооружениях, людях и событиях, используя молодежный формат общения со зрителем.

«Рубрика интересна тем, что она дает информацию, которую люди, возможно, когда-то знали, но забыли. Я рассказываю о каких-то объектах, которые у нас давно существовали, но сейчас ими уже никто не пользуется и их забыли. Я напоминаю нашим жителям о том, что они есть, с каждым из связана интересная история, какие-то факты», - рассказала автор и ведущая рубрики «Факты» Юлия Резниченко.

Самое важное - за минуту и двадцать секунд. Ничего лишнего, динамика и только факты. А их масса, главное - найти и выделить нужное.

«Конечно же, это Интернет в первую очередь. Я думаю, что дальше мы будем общаться и с людьми, со старожилами, если так можно сказать, если говорить о фактах прошлого», - добавила Юлия Резниченко.

Чтобы получить ответ на вопрос «Что находится на площади Дружбы?», а также узнать другую увлекательную информацию, включайте 11-й и смотрите рубрику «Факты» в программе «Проснись и пой!» (с 6 до 9 часов утра).