08.02.2019 | 15:47

Те, кто давно не бывал в главном корпусе областной детской больницы, его теперь не узнают. В поликлинике, там расположенной, сделали ремонт. Первое, что бросается в глаза посетителям, - необычная регистратура. Такие называют открытыми.

Посетитель и специалист общаются, сидя на удобных стульях. Расстояние между ними максимально сокращено.

Наталья Емелина последний раз была там с ребенком в 2018 году и оказалась приятно удивлена.

«Мне кажется, лучше, удобнее стало: окошко более открытое, присесть можно, слышимость лучше, чем раньше», - рассказала посетительница.

Открытая регистратура - далеко не все новшества, которые видят посетители. Кардинально изменился холл: он теперь яркий, с нарядными диванами.

В ожидании приема маленьким пациентам есть чем заняться, мамам с грудными малышами выделили отдельную комнату. В ближайшие дни заработает электронная очередь по типу той, что существует в банках. Изменения нравятся не только посетителям, но и сотрудникам.

«Поток регулируется, и нет уже тех очередей, которые мы раньше видели у кабинета врача, все в плановом порядке, по записи все заходят», - отметила заведующая консультативно-диагностического центра областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова Ольга Смирнова.

Но главные изменения в лечебном учреждении еще только начинаются.

«Более полумиллиарда рублей запланировано на ремонт и реконструкцию детской областной больницы в 2019-2020 годах», - заключил главный врач Максим Баженов.

Это как федеральные, так и областные средства.