Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 фев 2019|16:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
  74.90  |  $  66.06
 

Общество | В Пензе при ремонте дорог будут обустраивать ливневую канализацию

08.02.2019|15:36
Печать

Состояние ливневой канализации в Пензе обсуждалось на заседании городской думы в пятницу, 8 февраля.

Как сообщила и. о. начальника городского управления ЖКХ Майя Воронова, в муниципальной казне находится 188,8 км сетей.

В докладе говорится о том, что около 30% сетей изношены на 75-100%. Такая ситуация наблюдается на улицах Красной, Богданова, Свердлова, Володарского, Кирова, Калинина, Гладкова, Бакунина, Славы, Плеханова, Пушкина, Суворова и других.

Тем не менее депутаты не стали обсуждать долгосрочные перспективы модернизации и реконструкции сети, а задавали вопросы, касающиеся ближайшего будущего пензенского водоотведения.

«В прошлом году высказывались критические замечания о том, что при ремонте дорог должны прокладываться коммуникации, чтобы вода отводилась. Будет ли эта работа проводиться при реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы полотно не разрушалось при таянии снега?» - задал вопрос один из депутатов.

На вопрос ответил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

«Безусловно, в перспективе нам надо ремонтировать улицы с прокладкой ливневок. Мы постепенно переходим на более капиталоемкие проекты, что позволяет проектировать сети. В этом году реконструкция дорожных объектов предполагает устройство ливневой канализации», - пояснил он.

Он добавил, что в этом году внимание будет уделяться второстепенным дорогам и улицам частного сектора, где не всегда можно проложить ливневую канализацию.

«Но там, где можно, мы это будем делать, а также восстанавливать ее на тех улицах, где она имеется. В любом случае будем искать источники отвода воды с проезжей части» - заверил Юрий Ильин.

Кроме того, в 2020-2025 годах в районе набережной Суры в Пензе планируется строительство очистных сооружений. Юрий Ильин пояснил, что эти сооружения будут располагаться в районе улицы Восточной.

Еще один депутат поднял вопрос о строительстве очистных стоков бытовой канализации в районе поселка Лесного, где в конце декабря 2017 года заработал новый водопровод. «Обратите внимание: фекальные массы стекают в болота вокруг поселка. Экологическая обстановка там ужасная!» - возмутился он.

Юрий Ильин пояснил, что имеющиеся очистные сооружения принадлежат УФСИН. Проект модернизации водоотведения в поселке Лесном стоит порядка 44 миллионов рублей. Теперь дело упирается в финансирование работ.

«А у нас еще есть территории, лишенные качественного водоснабжения. Я говорю о поселках ЗИФ и Победа, где люди еще даже не обеспечены водой», - напомнил Юрий Ильин.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|08.02.2019 15:56|

Надо было сделать это уже вчера, а не сегодня паводок скоро хотя тот кто в танке проедет везде

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!