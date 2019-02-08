08.02.2019 | 15:36

Состояние ливневой канализации в Пензе обсуждалось на заседании городской думы в пятницу, 8 февраля.

Как сообщила и. о. начальника городского управления ЖКХ Майя Воронова, в муниципальной казне находится 188,8 км сетей.

В докладе говорится о том, что около 30% сетей изношены на 75-100%. Такая ситуация наблюдается на улицах Красной, Богданова, Свердлова, Володарского, Кирова, Калинина, Гладкова, Бакунина, Славы, Плеханова, Пушкина, Суворова и других.

Тем не менее депутаты не стали обсуждать долгосрочные перспективы модернизации и реконструкции сети, а задавали вопросы, касающиеся ближайшего будущего пензенского водоотведения.

«В прошлом году высказывались критические замечания о том, что при ремонте дорог должны прокладываться коммуникации, чтобы вода отводилась. Будет ли эта работа проводиться при реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы полотно не разрушалось при таянии снега?» - задал вопрос один из депутатов.

На вопрос ответил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

«Безусловно, в перспективе нам надо ремонтировать улицы с прокладкой ливневок. Мы постепенно переходим на более капиталоемкие проекты, что позволяет проектировать сети. В этом году реконструкция дорожных объектов предполагает устройство ливневой канализации», - пояснил он.

Он добавил, что в этом году внимание будет уделяться второстепенным дорогам и улицам частного сектора, где не всегда можно проложить ливневую канализацию.

«Но там, где можно, мы это будем делать, а также восстанавливать ее на тех улицах, где она имеется. В любом случае будем искать источники отвода воды с проезжей части» - заверил Юрий Ильин.

Кроме того, в 2020-2025 годах в районе набережной Суры в Пензе планируется строительство очистных сооружений. Юрий Ильин пояснил, что эти сооружения будут располагаться в районе улицы Восточной.

Еще один депутат поднял вопрос о строительстве очистных стоков бытовой канализации в районе поселка Лесного, где в конце декабря 2017 года заработал новый водопровод. «Обратите внимание: фекальные массы стекают в болота вокруг поселка. Экологическая обстановка там ужасная!» - возмутился он.

Юрий Ильин пояснил, что имеющиеся очистные сооружения принадлежат УФСИН. Проект модернизации водоотведения в поселке Лесном стоит порядка 44 миллионов рублей. Теперь дело упирается в финансирование работ.

«А у нас еще есть территории, лишенные качественного водоснабжения. Я говорю о поселках ЗИФ и Победа, где люди еще даже не обеспечены водой», - напомнил Юрий Ильин.