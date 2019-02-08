08.02.2019 | 17:54

Дорога без сопутствующей ливневой канализации обречена. Вода, скапливающаяся на проезжей части, а также перепады температур сокращают срок службы асфальтового покрытия.

Чтобы магистрали как можно дольше были в удовлетворительном состоянии, необходимо строить сточные системы. О планах на 2019 год депутатам городской думы рассказал Юрий Ильин.

«Мы постепенно переходим на более капиталоемкие объекты, и это позволяет нам как раз проектировать сети ливневой канализации. Все те объекты, которые у нас пойдут по реконструкции в этом году, предполагают устройство ливневой канализации», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы.

Протяженность городской уличной системы водоотведения - около 189 километров. На некоторых участках ливневка постепенно приходит в негодность, а кое-где не справляется. Под мостом на улице Измайлова весной 2018 года автомобилисты «измеряли» глубину водной преграды.

Еще одна улица, где вода скапливается на дороге, - Чаадаева. Там нет ливневки, в результате во время таяния снега или в дождь одна полоса движения просто исчезает.

«Мы делаем проектно-сметную документацию на улицу Чаадаева в полном объеме, чтобы она подлежала реконструкции по примеру улицы Антонова: с водоотведением, локальными очистными, хорошим освещением и пешеходными связями», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

На улице Байдукова в промышленном районе Пензы при ремонте дороги тоже предусмотрят водоотведение с проезжей части.