08.02.2019 | 11:39

В инфекционном отделении Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова появилось 10 кресел-кроватей для родителей, которые сопровождают маленьких пациентов.

«Таких раскладных кроватей у нас не было. Есть кушетки, банкетки, специальные кровати, но они занимают много места, а данные кровати достаточно мобильны», - отметила главная медсестра Марина Зайцева.

Днем конструкции стоят в собранном виде, поэтому никому не мешают, вечером же их можно разложить, чтобы отдохнуть.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что кресла-кровати были предоставлены учреждению безвозмездно одной из компаний, занимающихся изготовлением мебели.