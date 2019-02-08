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Общество | В областной детской больнице появились кресла-кровати для родителей

08.02.2019|11:39
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В инфекционном отделении Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова появилось 10 кресел-кроватей для родителей, которые сопровождают маленьких пациентов.

«Таких раскладных кроватей у нас не было. Есть кушетки, банкетки, специальные кровати, но они занимают много места, а данные кровати достаточно мобильны», - отметила главная медсестра Марина Зайцева.

Днем конструкции стоят в собранном виде, поэтому никому не мешают, вечером же их можно разложить, чтобы отдохнуть.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что кресла-кровати были предоставлены учреждению безвозмездно одной из компаний, занимающихся изготовлением мебели.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|08.02.2019 11:52|

penzainform.ru писал(a):

появилось 10 кресел-кроватей
а кому не хватит, сделают настил из досок...

Гость|08.02.2019 11:57|

И БУДУТ ПРОДАВАТЬ

Гость|08.02.2019 12:27|

Спасибо деревянному настилу из досок. В 2012 году в 6 больнице ухаживал за мамой приходилось спать на носилках среди кроватей. людей умерших на них в морг вывози, а ночью спали ухаживающие за родными. Ничего не изменилось.

В росии никогда ничего не измениться.

Гость|08.02.2019 12:43|

про доски пишут те, кого не коснулось. Когда необходима помощь и счет идет на время, все равно на чём спать, главное что бы помоги.

Имя: Гость
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