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Общество | В ДВС «Сура» можно будет получить консультации онколога и дерматолога

08.02.2019|17:48
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В среду, 13 февраля, в Пензе посетители дворца водного спорта «Сура», а также все желающие смогут принять участие в информационно-просветительской акции, входящей в программу месячника «Защити себя - сохрани жизнь!».

Всем желающим будет предложено определить показатели здоровья (индекс массы тела по данным роста и веса, уровень холестерина и глюкозы в крови и другие).

Также можно будет получить индивидуальную консультацию у терапевта по выявленным факторам риска, у дерматовенеролога - по результатам дерматоскопии, у онколога - по вопросам ранней диагностики рака.

«Специалисты ждут пензенцев по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 106, с 12:00 до 14:00. В следующий раз подобная акция будет организована 27 февраля во дворце спорта «Буртасы», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото: health.pnzreg.ru
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Гость|08.02.2019 19:05|

у меня предчуствие рака, думаю это кара господня

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