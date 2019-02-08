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Общество | В детском саду на Северной Поляне открылась новая ясельная группа

08.02.2019|16:03
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В детском саду на Северной Поляне открылась в дополнение к уже существующим новая ясельная группа, рассчитанная на 20 малышей в возрасте до трех лет.

Ее организовали, исполняя поручение Президента РФ. О недетских заботах губернатор рассказал старшим воспитанникам сада во время праздничного концерта.

«Владимир Владимирович Путин поставил такую задачу, чтобы в регионах Российской Федерации открывались ясельные группы, чтобы дети могли в этих группах находиться и получать образование, а ваши мамы, ваши родители могли пойти на работу. Это очень здорово», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2018 году в детских садах Пензы уже открыли 190 ясельных мест. Резерв в дошкольных учреждениях еще есть, сообщил Юрий Голодяев, приводя в пример детсад на Северной Поляне, который построен по пензенскому проекту.

«В условиях дефицита и востребованности мест перед детским садом встал выбор: либо отказать многим родителям, либо поучаствовать в программе и на месте зимнего сада создать новую группу. Детский сад выбрал создание группы, и бюджеты всех уровней профинансировали это мероприятие», - рассказал начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.

Потрачено более полутора миллионов рублей, чтобы самые маленькие жители микрорайона не сидели дома и могли играть вместе и в докторов, и в стражей порядка.

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