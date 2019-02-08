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Общество | Пензенцу, солгавшему в Интернете, грозит до 400 часов обязательных работ

08.02.2019|16:55
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За неприкрытую ложь 38-летнему жителю Пензы придется серьезно отвечать. Он оклеветал человека, который якобы является любовником его жены и носителем смертельно опасного вируса, представляющего угрозу для окружающих.

«Мужчина из личных неприязненных отношений к начальнику своей супруги с профессионального компьютера на своем рабочем месте распространил на странице одной из социальных групп сети Интернет информацию, содержащую заведомо ложные сведения о заболевании 39-летнего мужчины ВИЧ-инфекцией, и сопроводил ее фотографиями с его изображением», - сообщила помощник прокурора Железнодорожного района г. Пензы Юлия Уланова.

Прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«В соответствии с санкциями части 4 статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение уголовного преступления может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до трех миллионов рублей либо обязательных работ на срок до 400 часов», - добавила Юлия Уланова.

Вряд ли наказание будет столь суровым, поскольку подозреваемый свою вину признал полностью и дело рассматривалось в особом порядке.

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Гость|08.02.2019 18:34|

А доказано,что потерпевший здоров?

Имя: Гость
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