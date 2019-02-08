08.02.2019 | 10:44

Электромопед RedMoped, изобретенный юными пензенскими инноваторами, будет представлен на на Российском инвестиционном форуме, в программу которого входит День молодежного предпринимательства. Форум пройдет 14-15 февраля в Сочи.

RedMoped - экологически чистый вид транспорта. Он имеет электродвигатель с питанием от аккумулятора. Мопед практически бесшумен, в стандартной комплектации развивает скорость 50 км/час, а зарядка аккумулятора занимает два часа. Полной зарядки хватает на 40 км пробега.

Электромопед не загрязняет атмосферу выхлопными газами и не требует использования масел. На нем можно передвигаться по городу и пригороду.

«Авторы проекта - команда молодых людей, уверенных в том, что запустить серьезное производство в России возможно, несмотря на то что ни один аналог в нашей стране серийно не выпускается», - сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.