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Общество | Пензенцы представят на форуме в Сочи первый в России электромопед

08.02.2019|10:44
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Электромопед RedMoped, изобретенный юными пензенскими инноваторами, будет представлен на на Российском инвестиционном форуме, в программу которого входит День молодежного предпринимательства. Форум пройдет 14-15 февраля в Сочи.

RedMoped - экологически чистый вид транспорта. Он имеет электродвигатель с питанием от аккумулятора. Мопед практически бесшумен, в стандартной комплектации развивает скорость 50 км/час, а зарядка аккумулятора занимает два часа. Полной зарядки хватает на 40 км пробега.

Электромопед не загрязняет атмосферу выхлопными газами и не требует использования масел. На нем можно передвигаться по городу и пригороду.

«Авторы проекта - команда молодых людей, уверенных в том, что запустить серьезное производство в России возможно, несмотря на то что ни один аналог в нашей стране серийно не выпускается», - сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Источник — фото: prom.pnzreg.ru
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Гость|08.02.2019 10:59|

Первый в России? penzainform.ru писал(a):

Мопед практически бесшумен
и пешеходы его не слышат. Так что это минус

penzainform.ru писал(a):

Электромопед не загрязняет атмосферу выхлопными газами
Ее загрязнили производя электричество, которым его зарядили.

Гость|08.02.2019 11:01|

Тьфу, говно какое-то! Сами на этих дровах ездите!

Гость|08.02.2019 11:04|

Пионеры 60-х думали, что в 2019 году юные инноваторы будут электрический космолет изобретать, а не поделку для буратин)))

Гость|08.02.2019 11:10|

А ничего, что рама пензенская, а остальное привезено из дружественного нам Кытая? :-DDD

ссылка на PenzaInform.ru

Не смешили бы

Кстати, предлагаю переименовать его в Ё-мопед.:-DDD

Гость|08.02.2019 11:14|

Аналог из китайских запчастей дешевле минимум в два раза этого чуда из этих же китайских комплектующих. И эстетичнее на много. Вся бравада уйдёт у пацана, КОГДА ЕГО завернут. Таких изобретателей в РФ пруд пруди. А вкладывать деньги в это чудо из Пензы ни кто не будет. Ибо это заведомо убыточное вложение.

Гость|08.02.2019 11:17|

Ребята раньше мопеды делали из великов мишка, бабочка. Кто помнит это СССР был. Все было из наших деталей. И Движки и резина и рама и бензин 72,76 стоил копейки.

Гость|08.02.2019 11:20|

Я подумал это яица квадратные, а это аккумулятор:). Конечно что сам сделал похвально. Но это не коммерческий проект. Сам делай, сам продавай.

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