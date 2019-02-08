08.02.2019 | 09:04

Жителя Пензы уволили из полиции за нанесение ущерба ее авторитету. Информация об этом появилась в четверг, 7 февраля, в телеграм-канале Mash.

Первую запись о пензенце там разместили около двух недель назад: «... ... (имя и фамилия горожанина. – Прим. ред.) из Пензы ведет двойную жизнь. На работе он полицейский изолятора временного содержания, а после - звезда инстаграма и блогер. У парня десятки тысяч подписчиков, а сам RoMaN не против поугарать над друзьями и заснять пару пранков».

Запись сопровождалась видео из Instagram молодого человека - roman_magadan_.

После этого в отношении полицейского-блогера провели проверку и уволили его со службы по отрицательным мотивам, посчитав, что своими видео он нанес ущерб авторитету полиции.

На тех записях, которые сохранились в Instagram пензенца, он веселится с друзьями, показывая различные трюки, предлагая им на скорость выпить два литра сока (после чего одного из них начинает рвать), лепит из снега фигуру, имитирующую половой орган, общается с бабушкой и др.

Видео, которое размещал в свое время Mash, где герой раздевается за деньги, сейчас в Instagram нет.

«Россия для грустных», «МВД жоска дизлайкнуло начинающего блохера из своих рядов», «Мне кажется, и к лучшему) теперь есть больше времени на контент», «Он на блогерстве больше заработает, чем в полиции», - посочувствовали россияне пензенцу.

Некоторые не удержались от сарказма: «Я как его приколы увидел в Интернете, сразу прямо так сильно невзлюбил полицию, аж жуть», «Теперь репутация полиции вновь безупречна, даже не о чем переживать!».

Ряд комментаторов согласились с позицией МВД. «Полицейский и без формы, и в нерабочее время обязан вести себя достойно и не порочить честь МВД», «Все правильно, кодекс этики госслужащего и тому подобное надо знать», - отметили они.

Высказался и сам бывший полицейский.

«Я, конечно, понимаю все, но видите как, ребята. Я уже год пытался уйти оттуда и хотел в театралку к нам поступить. Потому что спустя 5 лет я только понял, что это такое - моя работа. Но мне никто не давал уволиться нормально. Я никому не желаю зла, ребят, у меня зато будет больше времени на тренировки. Буду, как раньше, тренировать молодежь, продвигать их в спорте. Да это мне больше по душе, чем работа там. Они акцентировали внимание только на 2 видео шуточных и уволили со статьей. А хорошие поступки или 5 лет работы без косяков - они даже не учли их. Цель была одна, просто уволить меня и сделать на мне палку. Хотя даже не общаясь со мной и не зная, какой я человек на самом деле. Работа есть работа, но всегда надо оставаться человеком», - написал пензенец.