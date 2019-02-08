В доме № 20 на улице Ленина капитальный ремонт может начаться раньше запланированного срока. Об этом заявил мэр Пензы Виктор Кувайцев во время осмотра здания в Заводском районе в четверг, 7 февраля.
Он дал указание главе администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову организовать встречу с местными жителями и рассмотреть этот вопрос.
Люди неоднократно жаловались на подтопление подвала, но к приезду чиновников ЖЭМУП № 7 (управляющая компания) откачало воду. Теперь помещения нужно просушить и продезинфицировать. После этого, счел Виктор Кувайцев, следует установить причины происходящего.
«Надо заказывать техническую экспертизу, решать проблему и в целом более ответственно относиться к обслуживанию дома», - подчеркнул он, указав на запущенное состояние здания в целом.
Мэр отметил, что в этом направлении нужно работать не только с управляющей компанией, но и с собственниками.
«В таком виде дом содержать нельзя», - процитировала его заключение пресс-служба администрации Пензы.
Это опять общага?