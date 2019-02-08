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Общество | Мэр предложил отремонтировать дом на Ленина, 20, раньше срока

08.02.2019|09:47
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В доме № 20 на улице Ленина капитальный ремонт может начаться раньше запланированного срока. Об этом заявил мэр Пензы Виктор Кувайцев во время осмотра здания в Заводском районе в четверг, 7 февраля.

Он дал указание главе администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову организовать встречу с местными жителями и рассмотреть этот вопрос.

Люди неоднократно жаловались на подтопление подвала, но к приезду чиновников ЖЭМУП № 7 (управляющая компания) откачало воду. Теперь помещения нужно просушить и продезинфицировать. После этого, счел Виктор Кувайцев, следует установить причины происходящего.

«Надо заказывать техническую экспертизу, решать проблему и в целом более ответственно относиться к обслуживанию дома», - подчеркнул он, указав на запущенное состояние здания в целом.

Мэр отметил, что в этом направлении нужно работать не только с управляющей компанией, но и с собственниками.

«В таком виде дом содержать нельзя», - процитировала его заключение пресс-служба администрации Пензы.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|08.02.2019 10:09|

Это опять общага?

Гость|08.02.2019 10:23|

Просто нужно алкашей из этого дома расселить и все будет норм,там последний капитальный ремонт был не так давно,и 10 лет не прошло,а там уже все засрано...

Гость|08.02.2019 10:26|

Вот и я не пойму: почему одни пишут ирак, а другие иран.

Гость|08.02.2019 11:01|

"Просто нужно алкашей из этого дома расселить и все будет норм"

Куда расселять-то? По соседству с нормальными. Пусть уж вместе кучкуются. Вместе они - сила!:-DDD Да и веселей.:-DDD

Гость|08.02.2019 11:03|

А по-хорошему - сносить всю Пензенскую труху.

Имя: Гость
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