08.02.2019 | 09:47

В доме № 20 на улице Ленина капитальный ремонт может начаться раньше запланированного срока. Об этом заявил мэр Пензы Виктор Кувайцев во время осмотра здания в Заводском районе в четверг, 7 февраля.

Он дал указание главе администрации Октябрьского района Евгению Гусейнову организовать встречу с местными жителями и рассмотреть этот вопрос.

Люди неоднократно жаловались на подтопление подвала, но к приезду чиновников ЖЭМУП № 7 (управляющая компания) откачало воду. Теперь помещения нужно просушить и продезинфицировать. После этого, счел Виктор Кувайцев, следует установить причины происходящего.

«Надо заказывать техническую экспертизу, решать проблему и в целом более ответственно относиться к обслуживанию дома», - подчеркнул он, указав на запущенное состояние здания в целом.

Мэр отметил, что в этом направлении нужно работать не только с управляющей компанией, но и с собственниками.

«В таком виде дом содержать нельзя», - процитировала его заключение пресс-служба администрации Пензы.