08.02.2019 | 11:06

200 тысяч рублей - такова сумма, которую житель Пензенской области занял у общества с ограниченной ответственностью, в котором являлся одним из учредителей.

Договор займа был подписан 6 марта 2018 года, а 29-го мужчина скончался. В наследство вступила его мать, и организация потребовала, чтобы она вернула деньги.

Женщина отказалась, считая, что эти средства - дивиденды ее сына. Предприятие подало на нее в районный суд.

Выяснилось, что договор займа между ООО и мужчиной действительно существует и отвечает всем требованиям. Исходя из того, что наследники умершего человека отвечают по долгам в пределах стоимости перешедшего к ним имущества, суд удовлетворил требования организации и взыскал с женщины 200 тысяч.

Однако та подала апелляционную жалобу, и областной суд вынес новое решение.

В случае смерти должника наследники не должны исполнять его обязательства досрочно. Мужчина занимал деньги на 120 месяцев, а мать-наследница имеет те же права и обязанности по договору, что и он. Поэтому суд пришел к выводу, что ответчица должна вернуть деньги, но не сейчас, а в срок, указанный договором.

«Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.