08.02.2019 | 15:33

«МегаФон», один из лидеров в предоставлении телекоммуникационных услуг в России, стал членом Ассоциации ФинТех (АФТ). Компания совместно с ключевыми участниками рынка - членами АФТ примет участие в реализации технологических проектов.

«МегаФон» работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка, использует новейшие технологические решения, тем самым повышая эффективность бизнеса.

По мнению директора по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Яна Кухальского, членство в Ассоциации ФинТех позволит оператору выйти на качественно новый уровень цифровизации услуг и сервисов.

«На площадке Ассоциации ФинТех создаются и продвигаются новые для национального отраслевого рынка технологии. В качестве примера можно привести направления АФТ по развитию розничного платежного пространства, технологии распределенного реестра и открытых API.

В проектах АФТ мы видим хорошие перспективы для совершенствования телекоммуникационных сервисов и повышения удобства их использования. Специалисты «МегаФона» будут участвовать в совместных рабочих группах с ведущими финансовыми и телекоммуникационными компаниями страны.

У нас уже есть понимание возможных вариантов сотрудничества и дальнейшего внедрения новых технологических решений в деятельность организации», - подчеркнул он.

Управляющий директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова отметила, что цифровизация российской экономики невозможна без общей синергии и диалога ключевых участников финансового рынка. Платформой для такого взаимодействия и является Ассоциация ФинТех.

«Мы рады видеть на нашей площадке одного из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг страны. «МегаФон» обладает огромным опытом и колоссальной клиентской базой. Мы ожидаем, что компания будет активно участвовать в существующих проектах, а также инициировать создание новых технологических продуктов, востребованных и доступных», - пояснила Татьяна Жаркова.