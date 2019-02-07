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Общество | В Сердобском районе убийцу заставили выплатить долг родственникам жертвы

07.02.2019|14:52
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Судебные приставы взыскали с отсидевшего за убийство сердобчанина компенсацию морального вреда родственникам жертвы. Его долг составлял 165 000 рублей.

Вину в убийстве мужчина признал и пробыл в местах лишения свободы девять лет. В течение этого времени выплат он не производил, а имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, у него не оказалось.

«Выйдя на свободу в 2016 году, должник устроился на работу, и удержания пошли с места работы. Однако за два года долг был погашен только на 65 000 рублей, при этом он смог за это время накопить себе на автомобиль Chevrolet Niva 2009 года», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.

Узнав об автомобиле, приставы наложили на него запрет регистрационных действий.

Когда мужчина захотел продать машину, то столкнулся с проблемой. В результате он полностью погасил имевшуюся задолженность, выплатив родственникам убитого 100 000 рублей в первых числах февраля.

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