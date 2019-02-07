07.02.2019 | 10:54

В Пензе прокуратура потребовала изменить причину освобождения ООО «Экофуд» от административной ответственности за обещание взятки должностному лицу.

20 марта 2018 года соучредитель ООО «Экофуд» и представитель интересов организации встретились с заместителем заведующей аптекой областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи и попросили ее содействовать заключению договоров с предприятием и оказывать ему общее покровительство.

За это заместителю заведующей предложили 46 000 рублей и продолжение подобного сотрудничества в будущем.

«В дальнейшем представитель ООО обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что заместитель заведующего аптекой требует с ООО «Экофуд» взятку», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Женщину взяли с поличным. 25 июня Первомайский районный суд приговорил ее к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Также ей в течение 2 лет запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

2 ноября прокуратура возбудила административное дело в отношении ООО «Экофуд» за обещание взятки. 26 ноября мировой суд прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения.

Прокурор Первомайского района принес протест на данное постановление, потребовав указать другую причину: в связи со способствованием выявлению преступления. Протест был удовлетворен.