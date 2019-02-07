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Общество | В Пензе предприятие предложило аптекарю взятку и обратилось в полицию

07.02.2019|10:54
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В Пензе прокуратура потребовала изменить причину освобождения ООО «Экофуд» от административной ответственности за обещание взятки должностному лицу.

20 марта 2018 года соучредитель ООО «Экофуд» и представитель интересов организации встретились с заместителем заведующей аптекой областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи и попросили ее содействовать заключению договоров с предприятием и оказывать ему общее покровительство.

За это заместителю заведующей предложили 46 000 рублей и продолжение подобного сотрудничества в будущем.

«В дальнейшем представитель ООО обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что заместитель заведующего аптекой требует с ООО «Экофуд» взятку», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Женщину взяли с поличным. 25 июня Первомайский районный суд приговорил ее к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Также ей в течение 2 лет запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

2 ноября прокуратура возбудила административное дело в отношении ООО «Экофуд» за обещание взятки. 26 ноября мировой суд прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения.

Прокурор Первомайского района принес протест на данное постановление, потребовав указать другую причину: в связи со способствованием выявлению преступления. Протест был удовлетворен.

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Гость|07.02.2019 11:27|

Посадят?

Гость|07.02.2019 11:52|

Решение суда нужно обжаловать!Сами предложили взятку пусть отвечают по закону!

Гость|07.02.2019 11:54|

Если бы они ей "предложили", ее бы не осудили. Их бы осудили.

Гость|07.02.2019 11:54|

Прокурор Первомайского района принес протест на данное постановление, потребовав указать другую причину: в связи со способствованием выявлению преступления. Протест был удовлетворен.

Как это без прокуроришки усё обстряпали и не занесли...Он для чего диплом насиживает...

Гость|07.02.2019 12:16|

penzainform.ru писал(a):

попросили ее содействовать заключению договоров с предприятием и оказывать ему общее покровительство.

За это заместителю заведующей предложили 46 000 рублей

penzainform.ru писал(a):
«В дальнейшем представитель ООО обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что заместитель заведующего аптекой требует с ООО «Экофуд» взятку»
Попросили и предложили, а в дальнейшем обратились, что вымогает. Где логика? или это провокация?

Имя: Гость
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