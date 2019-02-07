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Общество | В библиотеке им. В. Г. Белинского рассказали о красоте и талантах края

07.02.2019|16:25
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Литературно-музыкальную встречу под названием «Здесь я родился, здесь я живу» организовали для подопечных центра социальной помощи Первомайского района Пензы.

В городской публичной библиотеке имени В. Г. Белинского проходит цикл мероприятий, посвященных 80-летию Пензенской области. На них приглашают как представителей старшего поколения, так и молодежь.

«Для подростков, наверное, это воспитание патриотизма, формирование чувства гордости за свой Пензенский край, за свою родину», - отметила заведующая отделением центра социальной помощи Первомайского района г. Пензы Наталья Хвастунова.

Участники встречи совершили небольшой экскурс в историю губернии, а главным музыкальным подарком собравшимся стало выступление хора «Надежда».

«Это наша молодость, наша юность, мы это все вспоминаем. Где-то что-то уже стало забываться, но как бы реанимируется в памяти», - рассказала жительница Пензы Валентина Гурина.

Одной из главных целей программы стало напоминание о красоте и талантах Сурского края.

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