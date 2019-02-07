Юные пензенцы - участники проекта «PROдвижение» придумывают, как сделать областной центр уютнее. У ребят проходит техническая защита разработок в направлении «Архитектура и строительство» - украшение некоторых площадок: территорий разных школ, лагеря «Строитель» и Учительского сквера на Западной Поляне. Все оценивает серьезное жюри.
Облик последнего объекта задумала изменить и команда девушек. Они не одну неделю придумывали, что бы хотелось видеть на аллеях.
«Не очень большие, но и не маленькие. Среднего такого размера, но их много - около десятка расставить по всему Учительскому скверу и сконцентрировать все на центральном памятнике например. Хотелось бы пару фонтанов добавить, лавок, но нас ограничили, сказав, что фонтаны добавлять нельзя», - рассказала ученица школы № 31 Ангелина Липатова.
У лучших из тех, кто на «PROдвижении» предлагает проекты по дизайну Учительского сквера, есть шанс принять участие в другом конкурсе, объявленном парком имени В. Г. Белинского. На его балансе как раз и находится новое место отдыха. Идеи победителей данного этапа (неважно, детей или взрослых) будут воплощены в жизнь.
«Заявляемся на финансирование, предположительно на 2020 год. Когда будет формироваться бюджет города, это произойдет с учетом потребности в изготовлении и установке этих малых архитектурных форм», - уточнила директор парка имени В. Г. Белинского Елена Савельева.
Учительский сквер появился недалеко от телевизионной вышки. Его создали осенью прошлого года, но пока это просто аллея, украшенная фотографиями лучших педагогов.
Слабенько преподают в строительном институте. Нет талантов , так пришли высшее образование получить, такой парк а фантазии нет , можно как в Москве в Зарядье сделать березовую рощу , Сосновый бор , дубовый лес и аранжерею , чтоб зимой в лето попасть .А можно Аквапарк спроектировать . Там Места много