07.02.2019 | 15:57

Юные пензенцы - участники проекта «PROдвижение» придумывают, как сделать областной центр уютнее. У ребят проходит техническая защита разработок в направлении «Архитектура и строительство» - украшение некоторых площадок: территорий разных школ, лагеря «Строитель» и Учительского сквера на Западной Поляне. Все оценивает серьезное жюри.

Облик последнего объекта задумала изменить и команда девушек. Они не одну неделю придумывали, что бы хотелось видеть на аллеях.

«Не очень большие, но и не маленькие. Среднего такого размера, но их много - около десятка расставить по всему Учительскому скверу и сконцентрировать все на центральном памятнике например. Хотелось бы пару фонтанов добавить, лавок, но нас ограничили, сказав, что фонтаны добавлять нельзя», - рассказала ученица школы № 31 Ангелина Липатова.

У лучших из тех, кто на «PROдвижении» предлагает проекты по дизайну Учительского сквера, есть шанс принять участие в другом конкурсе, объявленном парком имени В. Г. Белинского. На его балансе как раз и находится новое место отдыха. Идеи победителей данного этапа (неважно, детей или взрослых) будут воплощены в жизнь.

«Заявляемся на финансирование, предположительно на 2020 год. Когда будет формироваться бюджет города, это произойдет с учетом потребности в изготовлении и установке этих малых архитектурных форм», - уточнила директор парка имени В. Г. Белинского Елена Савельева.

Учительский сквер появился недалеко от телевизионной вышки. Его создали осенью прошлого года, но пока это просто аллея, украшенная фотографиями лучших педагогов.