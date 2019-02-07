Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 фев 2019|20:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
  74.97  |  $  66.02
 

Общество | Участники проекта «PROдвижение» предлагают сделать Пензу уютнее

07.02.2019|15:57
Печать

Юные пензенцы - участники проекта «PROдвижение» придумывают, как сделать областной центр уютнее. У ребят проходит техническая защита разработок в направлении «Архитектура и строительство» - украшение некоторых площадок: территорий разных школ, лагеря «Строитель» и Учительского сквера на Западной Поляне. Все оценивает серьезное жюри.

Облик последнего объекта задумала изменить и команда девушек. Они не одну неделю придумывали, что бы хотелось видеть на аллеях.

«Не очень большие, но и не маленькие. Среднего такого размера, но их много - около десятка расставить по всему Учительскому скверу и сконцентрировать все на центральном памятнике например. Хотелось бы пару фонтанов добавить, лавок, но нас ограничили, сказав, что фонтаны добавлять нельзя», - рассказала ученица школы № 31 Ангелина Липатова.

У лучших из тех, кто на «PROдвижении» предлагает проекты по дизайну Учительского сквера, есть шанс принять участие в другом конкурсе, объявленном парком имени В. Г. Белинского. На его балансе как раз и находится новое место отдыха. Идеи победителей данного этапа (неважно, детей или взрослых) будут воплощены в жизнь.

«Заявляемся на финансирование, предположительно на 2020 год. Когда будет формироваться бюджет города, это произойдет с учетом потребности в изготовлении и установке этих малых архитектурных форм», - уточнила директор парка имени В. Г. Белинского Елена Савельева.

Учительский сквер появился недалеко от телевизионной вышки. Его создали осенью прошлого года, но пока это просто аллея, украшенная фотографиями лучших педагогов.

0
0
0
0
 
Гость|07.02.2019 19:29|

Слабенько преподают в строительном институте. Нет талантов , так пришли высшее образование получить, такой парк а фантазии нет , можно как в Москве в Зарядье сделать березовую рощу , Сосновый бор , дубовый лес и аранжерею , чтоб зимой в лето попасть .А можно Аквапарк спроектировать . Там Места много

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!