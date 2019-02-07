07.02.2019 | 13:06

По результатам замеров пользователей приложения Speedtest в четвертом квартале 2018 года компания Ookla в очередной раз признала «МегаФон» оператором с самым быстрым мобильным Интернетом в Пензе и области.

Средняя скорость загрузки данных в сети LTE «МегаФона» в Пензе составила более 25 Мбит/с. По области средняя скорость - более 27 Мбит/с. Максимальные же скорости в Пензе превысили 53 Мбит/с, а в регионе 55 Мбит/с.

Выводы экспертов сделаны на основании почти 29 тысяч замеров скорости через приложение SpeedTest на мобильных устройствах пользователей всех операторов, проживающих на территории города и области.

«Для нашей компании преимущество в скорости Интернета является одним из главных приоритетов. В 2018 году мы существенно усовершенствовали 4G-сеть за счет активного запуска «пробивной» частоты 1 800 МГц во всех районных центрах области и Пензе.

Для нас важно, что результаты этой большой работы получили независимую оценку со стороны международных экспертов и подтверждаются замерами пользователей», - отметил директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев.