07.02.2019 | 12:01

В преддверии Великого поста, который в этом году начнется 11 марта и продлится до 27 апреля, пензенцы смогут получить духовную помощь в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

Там для поклонения будет доступна частица мощей святителя Луки Крымского, небесного покровителя врачей, всех болящих и страждущих.

Ковчег поступил в июне прошлого года из Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя. Обычно он постоянно находится в алтаре и выносится для поклонения верующим раз в неделю - по четвергам, во время молебна с чтением акафиста исповеднику.

«На протяжении февраля в Казанском храме обители ковчег с частицей мощей доступен для поклонения с 7:00 до 19:00 ежедневно. Верующие смогут поклониться святыне, утешиться и получить духовное укрепление.

Для тех, кто не может совершить паломничество к святыне самостоятельно, есть возможность заказать акафист святителю/подать записки на сайте обители», - сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.