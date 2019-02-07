Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 фев 2019|12:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
  74.77  |  $  65.67

Общество | Пензенцы смогут поклоняться мощам Луки Крымского ежедневно

07.02.2019|12:01
Печать

В преддверии Великого поста, который в этом году начнется 11 марта и продлится до 27 апреля, пензенцы смогут получить духовную помощь в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

Там для поклонения будет доступна частица мощей святителя Луки Крымского, небесного покровителя врачей, всех болящих и страждущих.

Ковчег поступил в июне прошлого года из Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя. Обычно он постоянно находится в алтаре и выносится для поклонения верующим раз в неделю - по четвергам, во время молебна с чтением акафиста исповеднику.

«На протяжении февраля в Казанском храме обители ковчег с частицей мощей доступен для поклонения с 7:00 до 19:00 ежедневно. Верующие смогут поклониться святыне, утешиться и получить духовное укрепление.

Для тех, кто не может совершить паломничество к святыне самостоятельно, есть возможность заказать акафист святителю/подать записки на сайте обители», - сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.

0
0
0
0
 
Гость|07.02.2019 12:19|

Какая глупость... Ненавязчивое напоминание, что не "могут, а - должны!!!"

Гость|07.02.2019 12:24|

Радость то кака... таперича блаженные могут денно и нощьно мертвечинку лобызать.

Гость|07.02.2019 12:29|

penzainform.ru писал(a):

духовную помощь
penzainform.ru писал(a):
покровителя врачей, всех болящих и страждущих.
Ну ну.

Гость|07.02.2019 12:29|

собаки тоже любят кости облизывать..., ну на то они и собаки - существа неразумные... а эти то куда?!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!