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Общество | Пензенцы могут выиграть книгу рецептов из индейки

07.02.2019|17:20
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Крупнейший производитель мяса в России группа компаний «Дамате», работающая на территории Пензенской области, выпустила собственную кулинарную книгу «100 рецептов из индейки».

В ней собраны рецепты приготовления лучших блюд из мяса индейки со всего мира, в том числе пирогов, салатов, блинчиков и даже домашних колбас. Все они сопровождаются фотографиями.

Книга вышла тиражом в 5 000 экземпляров. В свободной продаже ее пока нет, «100 рецептов из индейки» распространяются среди партнеров ГК «Дамате». Однако в социальных сетях многие поклонники продукции компании выразили желание стать обладателями книги, поэтому часть тиража будет разыграна среди любителей вкусно готовить.

Участникам конкурса нужно до 10 марта публиковать свои любимые рецепты. Кулинарная книга будет еженедельно отправляться в разные города России к победителям очередного этапа.

Условия участия в конкурсе опубликованы на официальных страницах «Индилайт» в соцсетях. Победителей определит жюри, также предусмотрен приз зрительских симпатий.

«Индейка - достаточно новый продукт для российского потребителя, имеющий свои особенности приготовления. Наша задача - не только реализовать продукцию «Индилайт», но и научить наших покупателей правильно и вкусно ее готовить. Поэтому мы активно продвигаем вкусные и простые рецепты на своих страницах в соцсетях, выпускаем книги, проводим мастер-классы с участием профессиональных поваров.

Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы блюда из индейки, которые готовят наши потребители, были разнообразными и вкусными», - прокомментировала руководитель отдела Digital PR УК «Дамате» Евгения Аргентова.

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