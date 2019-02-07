07.02.2019 | 13:14

«Всегда включаю телевизор и смотрю ваш канал!» - отметила телезрительница ТРК «Наш дом».

Галина Михайловна продолжит его смотреть и 11 февраля, когда регион перейдет на цифровое вещание. Отключение аналогового вещания не коснется 11 канала.

«Хочется успокоить всех телезрителей: как телеканал «Наш дом» был представлен у всех кабельных операторов, так он и останется; как программы телеканала в аналоговом эфире шли, так они и будут идти. Потому что мы свои передатчики выключать не планируем», - заверил главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.

Многих жителей губернии интересует, для чего область переходит на цифровое телерадиовещание.

«Это прежде всего возможность выбора для телезрителей. Если в городе Пензе телезритель имеет возможность приема 11 телевизионных программ в аналоге и достаточно большое количество телезрителей подключено к кабельному телевидению, то в области ситуация гораздо скромнее. В среднем по области телезритель в аналоговом формате имел возможность от трех до пяти телевизионных программ», - сообщил руководитель Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра Андрей Степанов.

С 11 февраля население всей области получит равные возможности смотреть 20 федеральных каналов в цифровом качестве, а также региональный «Наш дом». Народный 11-й представлен как в аналоговом формате, так и в пакетах всех крупных кабельных операторов, на спутнике - в пакете «Телекарта», в Интернете - на сайте «ПензаИнформ» и на платформе Яндекс.ТВ.

Телевизоры производства 2013 года и новее смогут принимать одновременно аналоговые и цифровые каналы.

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