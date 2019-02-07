Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 фев 2019|18:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
  74.97  |  $  66.02
 

Общество | Отключение аналогового вещания не коснется 11 канала

07.02.2019|13:14
Печать

«Всегда включаю телевизор и смотрю ваш канал!» - отметила телезрительница ТРК «Наш дом».

Галина Михайловна продолжит его смотреть и 11 февраля, когда регион перейдет на цифровое вещание. Отключение аналогового вещания не коснется 11 канала.

«Хочется успокоить всех телезрителей: как телеканал «Наш дом» был представлен у всех кабельных операторов, так он и останется; как программы телеканала в аналоговом эфире шли, так они и будут идти. Потому что мы свои передатчики выключать не планируем», - заверил главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.

Многих жителей губернии интересует, для чего область переходит на цифровое телерадиовещание.

«Это прежде всего возможность выбора для телезрителей. Если в городе Пензе телезритель имеет возможность приема 11 телевизионных программ в аналоге и достаточно большое количество телезрителей подключено к кабельному телевидению, то в области ситуация гораздо скромнее. В среднем по области телезритель в аналоговом формате имел возможность от трех до пяти телевизионных программ», - сообщил руководитель Пензенского областного радиотелевизионного передающего центра Андрей Степанов.

С 11 февраля население всей области получит равные возможности смотреть 20 федеральных каналов в цифровом качестве, а также региональный «Наш дом». Народный 11-й представлен как в аналоговом формате, так и в пакетах всех крупных кабельных операторов, на спутнике - в пакете «Телекарта», в Интернете - на сайте «ПензаИнформ» и на платформе Яндекс.ТВ.

Телевизоры производства 2013 года и новее смогут принимать одновременно аналоговые и цифровые каналы.

Если вы покупаете приставку, то инструкция на портале «ПензаИнформ» поможет ее подключить.

0
0
0
0
 
Гость|07.02.2019 18:10|

penzainform.ru писал(a):

Хочется успокоить всех телезрителей: как телеканал «Наш дом» был представлен у всех кабельных операторов, так он и останется; как программы телеканала в аналоговом эфире шли, так они и будут
Да-да,все 100 ваших телезрителей теперь спокойны.

Гость|07.02.2019 18:19|

И кто будет переключаться с цифры на аналог, чтобы вас смотреть

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!