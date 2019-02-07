Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 фев 2019|20:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
  74.97  |  $  66.02
 

Общество | На фестивале в Доме молодежи учащиеся области показали свои навыки

07.02.2019|14:57
Печать

В Доме молодежи прошел фестиваль «Люблю тебя, мой Сурский край», посвященный 80-летию Пензенской области. Одним из ее брендов является абашевская игрушка. Этот народный промысел образовался в XIX веке в Спасском уезде. Сегодня традиции продолжают учащиеся местного колледжа.

«Неотъемлемая часть жизни. У нас дома всякая-разная стоит - лошадь, например, купец. Часто встречается в книжках, особенно про Пензенский край», - рассказала учащаяся Спасского колледжа профессиональных технологий и бизнеса Дарья Максимова.

Здесь трудно было удержаться от того, чтобы не принять участие в каком-нибудь мастер-классе.

«Нарисовали петушка, а нам его помогли раскрасить до конца. Было не трудно и не страшно, нам подсказали, что лучше кисточку в воде подержать, промыть, и цвет сам наложится », - пояснила участница фестиваля Дарья Демянчук (г. Сердобск).

«Здесь участвует активная талантливая молодежь, которая хочет познакомиться с тем, что делают наши ребята в школах и колледжах. Сегодня мы хотели бы пообщаться и понять, куда нам двигаться дальше», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

На фестивале молодежь продемонстрировала разные профессиональные навыки, даже умение читать по руке.

«Ваш тип телосложения - М (мезоморф). У вас нормальный тип телосложения, вам показаны и силовые, и кардионагрузки. Также вам необходимо правильно питаться - сбалансированно и рационально, чтобы в рационе было достаточно белков, жиров и углеводов», - вынесла вердикт преподаватель Пензенского социально-педагогического колледжа Маргарита Любимова.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!