07.02.2019 | 14:57

В Доме молодежи прошел фестиваль «Люблю тебя, мой Сурский край», посвященный 80-летию Пензенской области. Одним из ее брендов является абашевская игрушка. Этот народный промысел образовался в XIX веке в Спасском уезде. Сегодня традиции продолжают учащиеся местного колледжа.

«Неотъемлемая часть жизни. У нас дома всякая-разная стоит - лошадь, например, купец. Часто встречается в книжках, особенно про Пензенский край», - рассказала учащаяся Спасского колледжа профессиональных технологий и бизнеса Дарья Максимова.

Здесь трудно было удержаться от того, чтобы не принять участие в каком-нибудь мастер-классе.

«Нарисовали петушка, а нам его помогли раскрасить до конца. Было не трудно и не страшно, нам подсказали, что лучше кисточку в воде подержать, промыть, и цвет сам наложится », - пояснила участница фестиваля Дарья Демянчук (г. Сердобск).

«Здесь участвует активная талантливая молодежь, которая хочет познакомиться с тем, что делают наши ребята в школах и колледжах. Сегодня мы хотели бы пообщаться и понять, куда нам двигаться дальше», - отметила заместитель министра образования Пензенской области Елена Петросова.

На фестивале молодежь продемонстрировала разные профессиональные навыки, даже умение читать по руке.

«Ваш тип телосложения - М (мезоморф). У вас нормальный тип телосложения, вам показаны и силовые, и кардионагрузки. Также вам необходимо правильно питаться - сбалансированно и рационально, чтобы в рационе было достаточно белков, жиров и углеводов», - вынесла вердикт преподаватель Пензенского социально-педагогического колледжа Маргарита Любимова.