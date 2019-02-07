07.02.2019 | 11:03

В среду, 6 февраля, директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Игорь Астахов и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, посетившие Пензу, ознакомились с проектом реконструкции дороги, которая соединяет микрорайоны Гидрострой и Кривозерье.

«Проектно-сметная документация разработана, общая стоимость работ составляет более 4 миллиардов рублей. Предусмотрено, что процесс будет идти в три этапа. Первый - реконструкция участка дороги от улицы 40-летия Октября до Бийской, второй - строительство эстакады, позволяющей одновременно миновать как железнодорожные пути, так и водную преграду, и обустройство новой дороги, третий - реконструкция участка дороги от улицы Рябова до Перспективной», - доложил на выездном совещании начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Иван Белозерцев отметил: «Одномоментно выполнить такой объем работ невозможно, мы собираемся нарабатывать его постепенно, надеясь на помощь федерального центра».

В свою очередь Игорь Астахов рекомендовал по возможности включить объект в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По его словам, в перспективе планируется увеличение финансирования капиталоемких проектов, поэтому появится шанс получить федеральную поддержку на реконструкцию этой территории.

«Участники выездного оперативного совещания также ознакомились с ходом работ по реконструкции Бакунинского моста и оценили Свердловский мост, капитально отремонтированный в 2017 году», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.