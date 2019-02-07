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Общество | Московские гости обсудили перспективы реконструкции пензенских мостов

07.02.2019|11:03
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В среду, 6 февраля, директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Игорь Астахов и заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко, посетившие Пензу, ознакомились с проектом реконструкции дороги, которая соединяет микрорайоны Гидрострой и Кривозерье.

«Проектно-сметная документация разработана, общая стоимость работ составляет более 4 миллиардов рублей. Предусмотрено, что процесс будет идти в три этапа. Первый - реконструкция участка дороги от улицы 40-летия Октября до Бийской, второй - строительство эстакады, позволяющей одновременно миновать как железнодорожные пути, так и водную преграду, и обустройство новой дороги, третий - реконструкция участка дороги от улицы Рябова до Перспективной», - доложил на выездном совещании начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Иван Белозерцев отметил: «Одномоментно выполнить такой объем работ невозможно, мы собираемся нарабатывать его постепенно, надеясь на помощь федерального центра».

В свою очередь Игорь Астахов рекомендовал по возможности включить объект в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По его словам, в перспективе планируется увеличение финансирования капиталоемких проектов, поэтому появится шанс получить федеральную поддержку на реконструкцию этой территории.

«Участники выездного оперативного совещания также ознакомились с ходом работ по реконструкции Бакунинского моста и оценили Свердловский мост, капитально отремонтированный в 2017 году», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Источник — фото: pnzreg.ru
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Гость|07.02.2019 11:23|

На улице советы?

Гость|07.02.2019 11:35|

penzainform.ru писал(a):

также ознакомились с ходом работ по реконструкции Бакунинского моста
А какие работы ведутся?

Гость|07.02.2019 11:50|

Выполнить эту работу можно в один сезон,только нужно привлечь сторонние организации. Но в Пензе не хотят сторонних,все выполняют силами 2-3 организаций,своих. Которые годами строят дороги и мосты.

Гость|07.02.2019 11:59|

Гость писал(a):

А какие работы ведутся?
Обследование, изыскания, проект, смета.

Гость|07.02.2019 12:09|

— Заместо нашей избушки… поставте как бы королевски палаты, и от нашего крыльца до царского дворца мост! Хрустальной! Так жа… машину… с карасиновым двигателем! Во… (Иван)«Волшебное кольцо».

Гость|07.02.2019 12:27|

Бакунинский мост, далее ЖД мост? Да и само дорожное полотно там в хлам разбито. Когда преступят к демонтажу центрального рынка, там дорога куда нужнее чем на бийской ...

Гость|07.02.2019 12:28|

Гость писал(a):

Но в Пензе не хотят сторонних,все выполняют силами 2-3 организаций,своих. Которые годами строят дороги и мосты.
За безумнейшие деньги ! И очень долго дабы можно было трижды украсть.

Имя: Гость
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