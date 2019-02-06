Выбирая масло или колбасу, Виктор Иванович смотрит, чтобы на упаковке обязательно было написано «ГОСТ». С этой аббревиатурой ассоциирует определенные свойства товара.
«Мы уже привыкли к этому, что государственное качество - ГОСТ», - отметил житель г. Пензы Виктор Иванович.
Производители вправе сами решать, как изготавливать продукт, но в любом случае обязаны указать это на товаре.
Недобросовестные фирмы намеренно могут поставить ложную маркировку. Продавец с 40-летним стажем Надежда Васильевна говорит, что способна распознать обман на зуб.
«Я могу попробовать продукцию и понять, как она сделана, что туда входит. Сколько я проработала и смотрю, какая сейчас торговля, - это слезы», - рассказала жительница г. Пензы.
Росстандарт предлагает жестче наказывать за обман с маркировкой и взимать штраф с производителя в 1% от годовой выручки. По мнению авторов проекта, мера защитит и покупателей, и производителей от непорядочной конкуренции. Но от хитрых изготовителей вряд ли избавит.
«Если нам пишут на пачке «ГОСТ» и «Сгущенка» - это не значит, что произведена продукция по ГОСТу. Возможно, это очередной маркетинговый ход, и мы должны внимательно изучить маркировку на упаковке», - предупредила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
В Роспотребнадзоре также советуют сравнивать цены: товар по ГОСТу будет дороже. С другой стороны, ценники - это ведь не засечки на граните.
Ну изучили маркировку на банке или упаковке.и что дальше?все равно понять.что туда наклали не возможно,если даже РОСПОТРЕБНАДЗОР выявляет подделку только путем исследований,просто посмотрев на товар простой обыватель ничего не поймет.