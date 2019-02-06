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Общество | За ложную маркировку продукции предложили наказывать жестче

06.02.2019|14:54
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Выбирая масло или колбасу, Виктор Иванович смотрит, чтобы на упаковке обязательно было написано «ГОСТ». С этой аббревиатурой ассоциирует определенные свойства товара.

«Мы уже привыкли к этому, что государственное качество - ГОСТ», - отметил житель г. Пензы Виктор Иванович.

Производители вправе сами решать, как изготавливать продукт, но в любом случае обязаны указать это на товаре.

Недобросовестные фирмы намеренно могут поставить ложную маркировку. Продавец с 40-летним стажем Надежда Васильевна говорит, что способна распознать обман на зуб.

«Я могу попробовать продукцию и понять, как она сделана, что туда входит. Сколько я проработала и смотрю, какая сейчас торговля, - это слезы», - рассказала жительница г. Пензы.

Росстандарт предлагает жестче наказывать за обман с маркировкой и взимать штраф с производителя в 1% от годовой выручки. По мнению авторов проекта, мера защитит и покупателей, и производителей от непорядочной конкуренции. Но от хитрых изготовителей вряд ли избавит.

«Если нам пишут на пачке «ГОСТ» и «Сгущенка» - это не значит, что произведена продукция по ГОСТу. Возможно, это очередной маркетинговый ход, и мы должны внимательно изучить маркировку на упаковке», - предупредила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

В Роспотребнадзоре также советуют сравнивать цены: товар по ГОСТу будет дороже. С другой стороны, ценники - это ведь не засечки на граните.

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Гость|06.02.2019 19:45|

Ну изучили маркировку на банке или упаковке.и что дальше?все равно понять.что туда наклали не возможно,если даже РОСПОТРЕБНАДЗОР выявляет подделку только путем исследований,просто посмотрев на товар простой обыватель ничего не поймет.

Имя: Гость
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