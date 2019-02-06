06.02.2019 | 16:04

Коммунальщики готовы развеять все сомнения пензенцев. В городском управлении ЖКХ действует горячая линия, на которую могут позвонить граждане и высказаться. Но вопросы должны касаться исключительно «мусорной темы».

Жительницу Пензы интересовало, сколько горожане платят за вывоз отходов.

«В многоквартирных домах тариф составляет с квадратного метра 3 рубля 11 копеек, в частном секторе берется с человека из расчета 73 рубля 63 копейки», - ответил специалист Управления ЖКХ г. Пензы Владимир Валов.

Был задан и один самых распространенных вопросов - о графике вывоза мусора в частном секторе.

«Вывоз производится не реже двух раз в неделю», - добавил Владимир Валов.

Специалисты делят все обращения на две группы: те, которые можно прояснить сразу, и требующие дальнейших разбирательств. Например, давно не вывозили мусор с контейнерной площадки.

«Специалист управления связывается с региональным оператором, оставляет ему то обращение, по которому поступила жалоба, и в течение дня региональный оператор принимает меры по устранению данного нарушения», - сообщила и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Майя Воронова.

Телефон горячей линии: 42-26-03. Он работает в будни, с 9:00 до 18:00. Перерыв на обед - с 13:00 до 14:00.