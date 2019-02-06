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Общество | В Пензенскую область в 2019 году завезли 100 пятнистых оленей

06.02.2019|17:11
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Словно перед важными гостями, работники охотничьего хозяйства Малосердобинского района распахивали ворота. Внутри фургона был долгожданный живой груз. Везли оленей для дальнейшего их разведения.

«У нас в области семь вольеров имеется. Это в Лунинском, Пензенском, Никольском, Сердобском районах, и охотпользователи активно приобретают отдельные виды», - рассказал заместитель начальника охотуправления минлесхоза области Сергей Климов.

100 пятнистых оленей завезли в 2019 году, и теперь их общая численность - около 900. В областном министерстве лесного хозяйства говорят: наметилась положительная динамика в увеличении поголовья этих грациозных представителей животного мира.

В 70-х годах прошлого века пятнистых оленей доставляли из Хоперского заповедника. Теперь же все чаще закупают зверей в частных питомниках.

Разводят оленей в том числе и для охоты. В этом сезоне были выданы лицензии на добычу 30 животных в закрытых угодьях. За незаконный отстрел пятнистых предусмотрено серьезное наказание.

«За самку оленя будут штрафные санкции (если незаконная будет добыча) - 300 тысяч, за самца - 180 тысяч», - добавил Сергей Климов.

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Гость|06.02.2019 18:50|

"Пузанам" для охоты?

Гость|06.02.2019 18:57|

penzainform.ru писал(a):

В этом сезоне были выданы лицензии на добычу 30 животных в закрытых угодьях.
Не лесничество, не заповедник - УГОДЬЯ, да ещё закрытые!!!

Гость|06.02.2019 19:22|

чиновники из москвы всех постреляют

Имя: Гость
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