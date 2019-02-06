06.02.2019 | 16:21

Встречу с ветеранами образовательного учреждения в Пензенском колледже архитектуры и строительства приурочили к 80-летию Пензенской области. В следующем году и он празднует юбилей: бывшему профессиональному училищу тоже исполнится 80 лет.

«Эти даты неразрывно связаны друг с другом, потому что все эти годы регион развивался, строился во многом благодаря труду наших выпускников», - отметила директор Пензенского колледжа архитектуры и строительства г. Пензы Елена Спильная.

Чтобы молодежь гордилась выбранными профессиями, оставалась верна своему делу и ценила труд преподавателей, для ребят проводят подобные встречи с людьми, которые посвятили свою жизнь развитию архитектуры и строительства.

За годы работы образовательное учреждение выпустило десятки тысяч специалистов, чей вклад в развитие инфраструктуры Пензы трудно переоценить.

«Советское правительство очень заботилось о рабочем классе, очень! Потому что рабочий класс был основой советского государства», - рассказала ветеран педагогического труда Людмила Круглова.

«Это было одно из лучших училищ у нас в России даже», - уточнил ветеран педагогического труда Виктор Гайдабрус.

Секретарем комитета комсомола в стенах ГПТУ № 2 начинала свою трудовую деятельность и генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

На встрече молодежи рассказали о славной истории учебного заведения, достижениях выпускников и перспективах современных специалистов в области архитектуры и строительства.