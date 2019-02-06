06.02.2019 | 14:36

По состоянию на 1 января 2019 года в Пензе на учете состоят 145 семей, в которых родители - всего 204 человека - злоупотребляют алкоголем. Об этом сообщила начальник социального управления Ирина Федонина на заседании в городской думе в среду, 6 февраля.

С начала года на учет были поставлены 35 семей.

Социальное управление проводит работу с пьющими родителями. В первую очередь это лечение от алкоголизма, а также педагогическая и психологическая коррекция внутрисемейных отношений.

«В 2018 году 31 родитель был пролечен, из них 12 - бесплатно, 19 - в частных лечебных учреждениях», - уточнила Ирина Федонина.

Также организуется социальная реабилитация проблемных родителей - содействие им в трудоустройстве.

«В 2018-м 138 человек были направлены на трудоустройство», - добавила начальник соцуправления.