06.02.2019 | 10:01

Во вторник, 5 февраля, в Кузнецке произошла авария на сетях водоснабжения в районе улицы Широкой.

Из-за порыва на трубе диаметром 300 мм была приостановлена подача воды в дома, расположенные в микрорайоне Солнечный. Как сообщили в пресс-службе администрации города, без водоснабжения осталось 15 зданий.

«Эти дома - новостройки, в них почти никто не живет», - добавили в мэрии.

Директор МУП «Водоканал» Валерий Горин сообщил, что авария серьезная и, возможно, придется работать ночью. Однако этого не потребовалось. Работники предприятия оперативно ликвидировали порыв: около 20:00 подача воды была восстановлена.