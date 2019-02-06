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Общество | В Кузнецке из-за коммунальной аварии на 5 часов отключили воду

06.02.2019|10:01
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Во вторник, 5 февраля, в Кузнецке произошла авария на сетях водоснабжения в районе улицы Широкой.

Из-за порыва на трубе диаметром 300 мм была приостановлена подача воды в дома, расположенные в микрорайоне Солнечный. Как сообщили в пресс-службе администрации города, без водоснабжения осталось 15 зданий.

«Эти дома - новостройки, в них почти никто не живет», - добавили в мэрии.

Директор МУП «Водоканал» Валерий Горин сообщил, что авария серьезная и, возможно, придется работать ночью. Однако этого не потребовалось. Работники предприятия оперативно ликвидировали порыв: около 20:00 подача воды была восстановлена.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|06.02.2019 11:06|

penzainform.ru писал(a):

я в районе улицы Широкой.

Улица широкая стала кривобокая.

Имя: Гость
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