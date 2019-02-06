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Общество | В 2019 году пензенские детсады не смогут принять всех малышей до трех лет

06.02.2019|15:07
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В Пензе родители 6 159 малышей хотят, чтобы их дочери и сыновья пошли в детский сад с сентября 2019 года.

В это число входят 444 ребенка, обеспеченных местами, но желающих сменить дошкольное учреждение, и 5 715 детей в возрасте до трех лет. Из них зачислены в сады будут только 5 300.

На заседании в гордуме, состоявшемся в среду, 6 февраля, начальник управления образования Юрий Голодяев рассказал о работе, которая проводится в Пензе для обеспечения доступности дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Так, в текущем году должно завершиться строительство второго корпуса детсада на 175 мест на улице Макаренко, 20 (Шуист). Будут возведены четыре пристроя (на 40 мест каждый для ясельных групп) к садам на Измайлова, 51а, и Антонова, 68 (ГПЗ), Депутатской, 5 (Север), Набережной Реки Мойки, 41а.

В пяти действующих детсадах создадут 100 дополнительных мест для малышей в возрасте до трех лет за счет перепрофилирования групп с сохранением контингента воспитанников в возрасте от трех до семи.

Начнется капитальный ремонт здания детсада на улице Лазо, 4, на 60 мест для детей до трех лет. Его планируют открыть в 2020 году.

«Сейчас он закрыт, потому что не соответствует нормам. Необходимо около 60 млн рублей», - уточнил Юрий Голодяев.

В 2020-м хотят сделать пристрой на 120 мест на улице Красной, 26а, при этом 60 мест будут предназначены для детей до трех лет. Также на ГПЗ начнут возводить дошкольное учреждение на 400 мест, из них 100 запланированы для детей до трех лет. Сад должен быть сдан в эксплуатацию в 2021 году.

Кроме того, в 2021-м собираются построить сад на 120 мест в Заре. 60 мест там будут для детей до трех лет.

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Гость|06.02.2019 15:18|

ну всё правильно-нах... нам дети лучше скульптурку прибзднём куда нибудь

Гость|06.02.2019 15:30|

Ну воот. Нет детей - плохо. Дерьмография снижается. Есть дети - мест в детсадах нет. Надо как-то определяться.

Гость|06.02.2019 16:37|

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