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Общество | Санаторий «Солнышко» превратят в детский сад и поищут ему новое место

06.02.2019|17:10
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Ситуацию вокруг детского санатория «Солнышко», который больше не принимает детей, обсудили на заседании в гордуме в среду, 6 февраля.

«Сегодня я разговаривал с заместителем министра здравоохранения Мариной Воробьевой, интересовался этим вопросом. Они ссылаются на документ (якобы акт технического освидетельствования этого помещения), что помещение находится в аварийном состоянии и признано опасным для нахождения детей, поэтому на февраль там смену не набирали.

Но в дальнейшем было совещание с участием Ларисы Рябихиной (и. о. вице-губернатора области. - Прим. ред.), которая сегодня курирует здравоохранение, и была поставлена задача министру здравоохранения и министру образования решить вопрос с изменением статуса учреждения, чтобы оно было не санаторием. Санаторий преследует цель, чтобы детишки лечились и реабилитировались с 3- до 7-летнего возраста, а по статусу минздравовскому там дети должны находиться с 7-летнего возраста, а с 4-летнего - по смене «Мать и дитя».

Поставлена задача перепрофилировать детский санаторий в детский сад санаторного типа, оставив все те виды медицинской помощи, который он оказывал. Но пока еще решение не принято», - сообщил заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

Он подчеркнул, что при изменении статуса в «Солнышке» станет невозможным круглосуточное пребывание. И на старом месте его в любом случае не оставят.

«Если честно, вопрос назревал давно. В этом месте никаких санаториев быть не должно. Это самый грязный очаг города, какие бы щиты там ни закрывали, я так думаю, ничего там не закроешь. А все лечение, я не знаю, к чему там сводилось. К круглосуточному пребыванию? К кормлению? И родителей ребенка нет. Это тоже ненормально, в общем», - высказался депутат Михаил Шленчик.

Что касается ранее высказанной идеи по выделению коек для детей из «Солнышка» в больнице имени Н. Ф. Филатова, то, по мнению собравшихся, «это будет провести нереально, невозможно».

Закрывая тему, Владимир Попков подчеркнул: при изменении статуса «Солнышка» все равно нужно будет найти здание, куда его передислоцировать.

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