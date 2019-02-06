06.02.2019 | 15:19

В 2018 году в Управление образования Пензы поступило меньше 10 обращений по поводу так называемых поборов. Об этом заявил начальник управления Юрий Голодяев на заседании в гордуме в среду, 6 февраля.

«Какая-то часть подтвердилась, какая-то не подтвердилась, но раньше, в предыдущие годы, таких жалоб были сотни, массово было», - отметил он.

По словам Юрия Голодяева, ситуация улучшилась после того, как в городе приняли решение о выделении 500 рублей в год на каждого школьника.

Директора сами распределяют средства на нужды учреждения, но под жестким контролем, в том числе и родительским. Так, деньги направляются, например, на мыло и туалетную бумагу.

Кроме того, на свои нужды школы и детские сады Пензы тратят средства, полученные при оказании дополнительных (платных) образовательных услуг. За 2018 год они заработали таким образом 239 млн рублей.

Тем не менее сейчас в Кузнецке назревает скандал из-за сбора денег. Мама одного из учеников школы № 14 пожаловалась на то, что ей предлагают сдать 2 000 рублей на пластиковые окна. Директор учреждения пообещала встретиться с председателем родительского комитета класса и обсудить с ним ситуацию.