06.02.2019 | 18:19

В Богословке строили жилой комплекс. Планировалось, что на земельном участке будет восемь пятиэтажек. На рекламном баннере будущее «Солнечного города» выглядело вполне безоблачным. Но уже первое из зданий на этапе строительства застыло. Дом признан проблемным.

Он уже включен в список таких же недостроенных. Начинали его возводить в 2014 году. Первую секцию должны были сдать в 2016 году, несколько раз сроки переносились.

В группе одной из социальных сетей пензенцам, вложившим деньги в квартиры, предлагали фотоотчет со строительной площадки. Правда, одни из последних снимков датированы концом 2017 - началом 2018 года. И теперь дом выглядит так же.

«Состоит из трех очередей: первая очередь - самый высокий процент готовности, выше 90%, вторая очередь - 50% готовности, третья очередь - в самом начале, всего 5%», - сообщил врио начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев.

В январе 2019 года председатель областного правительства Николай Симонов обозначил проблему на строительной площадке в Богословке. Уже тогда было ясно, что компания не исполнит свои обязательства перед дольщиками.

«В Пензенском районе тоже будем искать решение. Это у нас «Солнечный город», там тоже порядка 100 человек. Решение о банкротстве судом принято», - извещал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

По объекту разрабатывается дорожная карта. Назначен конкурсный управляющий - тот же, что и по несданному дому компании «Декор-Трейд». К нему гражданам следует обращаться с заявлениями для того, чтобы их включили в реестр обманутых дольщиков. Всего на этапе строительства было продано 133 квартиры из 200.

«Кроме того, телефон нашей горячей линии: 94-13-94. Все консультации дольщикам мы оказываем, любой вопрос (независимо - по этому многоквартирному дому, по другому многоквартирному дому) можно задавать, обращаться к нам. Мы дадим исчерпывающую информацию», - добавил Александр Киндаев.