06.02.2019 | 12:27

«МегаФон» станет цифровым партнером 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который пройдет в Казани 22-27 августа 2019 года. Официальная церемония подписания договора состоялась 5 февраля на заседании коллегии Министерства информатизации и связи Республики Татарстан.

Оператор предоставит услуги мобильной связи и доступа в Интернет для участников, организаторов, волонтеров и временного персонала, задействованного в подготовке и проведении чемпионата. Кроме того, «МегаФон» поможет организаторам соревнований в осуществлении СМС-информирования участников, членов официальных делегаций и других клиентских групп.

«МегаФон» участвует в строительстве цифрового будущего России, которое неразрывно связано с появлением новых профессий и трансформацией существующих. Цифровизация сегодня не только в IT, медиа и телекоме, но и в рабочих, сервисных и инженерных профессиях. Наша задача - оказать максимальное содействие в развитии soft skills, помочь в выборе профессии поколению, которое в ближайшие годы станет основой цифровой экономики нашей страны», - пояснил генеральный директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.

Операционный директор мирового чемпионата, генеральный секретарь АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич отметил, что надежная связь и скоростной доступ в Интернет - необходимые условия проведения соревнований на высоком уровне.

«Непрерывная работа сервисов связи – важнейшая из задач. Мы рады, что в ее решении нам поможет надежный партнер - «МегаФон», – подчеркнул он.

В WorldSkills Kazan 2019, главном международном событии года в России, примут участие свыше 1 600 конкурсантов из более чем 60 стран, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.

Право на проведение чемпионата Казань получила в 2015 году по результатам голосования всех стран - членов международного движения WorldSkills International. В России движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.