Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 фев 2019|11:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.91  |  $  65.57

Общество | Итоги дней Пензенской области в Совфеде для Спутника

06.02.2019|11:33
Печать

Проекты, которые намечено развивать в Городе Спутнике, будут поддержаны и российскими сенаторами. Это стало известно по итогам дней Пензенской области в Совете Федерации.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко познакомилась со Спутником (пока заочно) на выставке достижений региона. Она изучила презентационный альбом, поинтересовалась стоимостью квадратного метра жилья, а также отметила развитую инфраструктуру микрорайона.

«Молодцы! Так и дальше держать», - поблагодарила застройщика Валентина Матвиенко.

Пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым представила в Совете Федерации значимые достижения и потенциал региона, упомянув и о проектах, которые в том числе планируется осуществить в Спутнике.

«Мы приступили к возведению пяти детских садиков, три из которых будут располагаться в одном из самых быстрорастущих микрорайонов - Городе Спутнике. Его население стремительно увеличивается за счет доступной стоимости жилья и высокой комфортности территории. В 2017 году в Спутнике была введена школа на 1 100 мест, но ее мощности к настоящему моменту уже не хватает. В связи с этим прошу Совет Федерации поддержать проект Пензенской области по строительству школы на 2 425 мест в Спутнике», - обратился к верхней палате парламента губернатор Иван Белозерцев.

Проекты нашли поддержку сенаторов. Важнейшие социальные объекты появятся на карте Города Спутника.

Источник — Фото и видео предоставлены пресс-службой Совета Федерации
0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!