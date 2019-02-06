06.02.2019 | 11:33

Проекты, которые намечено развивать в Городе Спутнике, будут поддержаны и российскими сенаторами. Это стало известно по итогам дней Пензенской области в Совете Федерации.

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко познакомилась со Спутником (пока заочно) на выставке достижений региона. Она изучила презентационный альбом, поинтересовалась стоимостью квадратного метра жилья, а также отметила развитую инфраструктуру микрорайона.

«Молодцы! Так и дальше держать», - поблагодарила застройщика Валентина Матвиенко.

Пензенская делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым представила в Совете Федерации значимые достижения и потенциал региона, упомянув и о проектах, которые в том числе планируется осуществить в Спутнике.

«Мы приступили к возведению пяти детских садиков, три из которых будут располагаться в одном из самых быстрорастущих микрорайонов - Городе Спутнике. Его население стремительно увеличивается за счет доступной стоимости жилья и высокой комфортности территории. В 2017 году в Спутнике была введена школа на 1 100 мест, но ее мощности к настоящему моменту уже не хватает. В связи с этим прошу Совет Федерации поддержать проект Пензенской области по строительству школы на 2 425 мест в Спутнике», - обратился к верхней палате парламента губернатор Иван Белозерцев.

Проекты нашли поддержку сенаторов. Важнейшие социальные объекты появятся на карте Города Спутника.