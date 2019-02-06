06.02.2019 | 15:22

Пензенская область получила высокую оценку представителей федерального центра за работу по дорожному строительству.

Речь об этом шла на встрече губернатора Ивана Белозерцева с директором департамента Минтранса России Игорем Астаховым, заместителем руководителя Федерального дорожного агенства Игорем Костюченко и генеральным директором ассоциации «РАДОР» Игорем Старыгиным.

Пензенский регион по итогам 2018 года признан лидером по результатам проекта «Безопасные и качественные дороги». Более 60% асфальтового покрытия в области соответствует нормативным требованиям.

«Сейчас, вступая в национальный проект «Безопасные и качественные дороги», когда уже не 36 субъектов, а 83 субъекта Российской Федерации будут участвовать в таком проекте, у нас есть большое количество вопросов, которые нам требуется обсудить, и нам интересен опыт пензенских дорожников», - отметил директор департамента Минтранса России Игорь Астахов.

Высоких показателей удалось достичь исключительно благодаря тщательному планированию.

«Заранее делаем проекты, заранее проводим экспертизу, заранее работаем по тому, чтобы заранее закупали битум, щебень с тем, чтобы, как только теплое время наступает, как только можно ремонтировать дороги, уже к этому времени мы провели конкурсные процедуры», - рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Обсуждение продолжилось на совещании с руководителями территориальных органов управления автомобильными дорогами Приволжского федерального округа, которое было посвящено реализации национального проекта «БКД 2.0».

Генеральный директор ассоциации «РАДОР» сообщил, что проделана огромная работа по формированию программ на ближайшие шесть лет. Все они уже согласованы, и следующим этапом станет заключение договоров с Министерством транспорта и субъектами Российской Федерации.

Особое значение при реализации программы будет уделяться стандартам качества.

«Необходимо работать над каждой конкретной автомобильной дорогой, смотреть на то, что мы имеем сегодня, чтобы завтра наши автомобильные дороги как можно больше соответствовали тем требованиям, которые к ним предъявляют пользователи», - сообщил генеральный директор ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин.

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев, выступая на совещании, рассказал о том, как реализуется программа на территории региона и как планируется продолжать работу в 2019 году.