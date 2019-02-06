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Общество | Администрация Железнодорожного района провела встречу с садоводами

06.02.2019|17:32
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Завершаются сроки упрощенной регистрации дачных домиков как жилых объектов. Что необходимо сделать до 1 марта 2019 года, садоводам разъяснили в администрации Железнодорожного района.

Там провели собрание для председателей СНТ и уличных комитетов.

«Те, у кого стоят объекты, в которых можно проживать постоянно либо которые хотят зарегистрировать данный объект как жилой, могут до 1 марта путем составления соответствующего технического плана и заполнения декларации зарегистрировать это все в упрощенном порядке», - сообщил директор МУП «ОГСАГиТИ» Андрей Першин.

В администрацию города следует обращаться только тем, у кого объект недвижимости расположен на территории муниципалитета. В Железнодорожном районе Пензы зарегистрировано 106 СНТ. У многих дачников до сих пор остаются вопросы, как оформить существующую постройку на участке.

«Вот именно садовый домик, просто для проживания летом. Значит, просто заполняю декларацию и по этой декларации мне его оформят, я правильно поняла?» - поинтересовалась председатель регионального отделения Союза садоводов России Елена Храмцова.

«С 1 января именно садовые дома все будут у вас регистрироваться в том же порядке, как индивидуальные жилые дома, то есть путем заполнения технического плана и получения уведомления в администрации. Это с 1 января 2019 года, садовый дом», - резюмировал Андрей Першин.

Не менее активно обсуждали и вывоз мусора с территории садоводческих некоммерческих товариществ. Вступившие новые правила заставляют дачников решать уравнения и высчитывать, во сколько обойдется эта услуга.

«По дачным и садоводческим кооперативам норма накопления - 0,96 куба за год на одного участника общества. За куб - 548 рублей 18 копеек», - отметил генеральный директор Управления благоустройства и очистки Андрей Архипов.

Везде ли смогут проехать мусоровозы, какой будет график вывоза и кто станет следить за контейнерами - эти вопросы еще предстоит решить садоводам и региональному оператору.

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Гость|06.02.2019 18:49|

И на хрена такая дача если только за мусор 548 рублей?

Гость|06.02.2019 19:07|

45 рублей в месяц!!!! Ужас!

Гость|06.02.2019 19:15|

это если целый год на дачи живешь, а за полгода 90 рублей

Имя: Гость
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